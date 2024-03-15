【演出】

凤凰展翼

（19时，16日，新加坡华族文化中心，九楼远东机构表演厅，门票：20元）

湘灵音乐社呈献，创作灵感源自明代闽粤地区十分盛行的经典戏曲《荔镜记》，以南音演唱形式，和一位剧场演员穿越时空诠释“陈三和五娘”的爱情故事。

网址：www.sistic.com.sg/events/resounding0324（购票）



小小舞台剧《哈利波特的奇幻世界》

（16时—17时，17日，友谊书斋，百胜楼，二楼15号，收费：5元）

一群热爱绘本的大学生呈献，适合四岁至10岁的孩子，欢迎家长陪同孩子参加。

网址：yuyi.com.sg/products/event-240317b（报名）



沉浸式戏剧体验《纽约秘事》（The New York Secret）

（星期五、六：19时，至22日，牛车水一带，门票：160元起）

英国的沉浸式剧团——秘密剧团（Secret Theatre）呈献，带观众走入狂野而暗藏秘密的1980年代纽约世界。

网址：secrettheatres.com（购票）

【讲座】

肠道健康与结直肠癌，中风101

（13时—15时30分，16日，南洋客属总会，柏城街20号，免费）

南洋客属总会主办，惠州会馆协办，主讲：王德庆医生和戴湉珉医生。

电话：62210605



小狐狸雪儿——猴哥运转记

（13时—14时，16日，兀兰区域图书馆四楼（Everest Room），免费）

小小书迷读书会主办，讲述一只拥有魔法的小狐狸和朋友们的奇妙探险故事。欢迎四岁至六岁的小朋友与家长一同参加！

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-tickets-819522151817



戏里戏外——导读梁海彬短篇小说集《大海的人》

（14时—15时，16日，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，1号节目室，免费）

导读：互联网从业者李明烨。

网址：eventbrite.sg/e/795017989207（报名）



濒死和生命重建——当我谈重生时，我谈些什么

（14时30分—16时30分，16日，华中颐年俱乐部，芳林大厦，克罗士街上段第531座，四楼57号，免费）

华中颐年俱乐部主办，商人陈庭源分享个人对生命的看法，以及如何活得平和、健康。

电话：91382741（Whatsapp姓名和人数）



诗与远方？——导读周德成诗集《用整个白天使黑夜安静》

（15时30分—16时30分，16日，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，1号节目室，免费）

导读：美国G.I.T总部认证P.E.T父母效能训练认证高级讲师孙娜，作家周德成亲临现场与读者互动交流。

网址：www.eventbrite.sg/e/795019573947（报名）



导读张宏杰著《饥饿的盛世——乾隆时代的得与失》

（17时—19时，16日，国家图书馆大厦五楼，Possibility Room，免费）

新加坡清史研究学会主办，导读：会员事务组副主任崔雨萌。

网址：go.gov.sg/bookclub-qinghistory（报名）



阅读的未来——从过去、现在到未来

（10时—12时，17日，国家图书馆大厦五楼（Imagination Room），免费）

台湾品学堂执行长暨《阅读理解》学习志总编辑黄国珍老师从这个时代出发，试着理解、探究并对阅读提出其意义与重要性。

网址：go.gov.sg/hkc-seminar（报名）



《敌人派》如何打败你的“敌人”

（14时—15时，17日，友谊书斋，百胜楼，二楼15号，收费：5元）

一群热爱绘本的大学生导读，适合四岁至10岁的孩子，欢迎家长陪同孩子参加。

网址：yuyi.com.sg/products/event-240317a（报名）



西蒙瑞·吉尔与林育荣联展：大海是一片田野

（10时—19时，至4月21日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），第37座一楼，免费）

两位艺术家分别以摄影、文本与视频观察穿梭于新马与印度尼西亚各个小港口的渡轮上人的流动。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/The-Sea-is-a-Field

【展览】

狮子会艺术节2024：心系慈善美展

（11时—19时，16日至19日，亚洲文明博物馆，二楼River Room，皇后坊，免费）

盛德宝艺术空间和福康宁狮子会联办，支持特殊需求社群的艺术创作，通过活动和画廊促进大众对艺术的兴趣以及推广给乐龄人士作为休闲活动。

网址：lionsclubs.org.sg



新闻展廊：头条之外

（10时—21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分为五个展区，让公众能从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

