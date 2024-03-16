【演出】

经典雅韵·莆仙戏名家名段导赏会

（19时30分，17日，中国文化中心剧场，奎因街217号，免费）

新加坡传统艺术中心主办，中国福建省莆仙戏剧院呈献。

电话：64400610；电邮：tacsgp@gmail.com（报名）



沉浸式戏剧体验《纽约秘事》（The New York Secret）

（星期五、六：19时，至22日，牛车水一带，门票：160元起）

英国的沉浸式剧团——秘密剧团（Secret Theatre）呈献，带观众走入狂野而暗藏秘密的1980年代纽约世界。

网址：secrettheatres.com（购票）



英语剧《坠落》（有些成人内容）

（星期二至星期天：20时（星期六和星期天增场15时）／17日：15时，至24日，滨海艺术中心新电信水滨剧院，门票：20元—85元）

本地彭魔剧团呈献，讲述小康家庭夫妻抚养要强而焦虑的女儿，及患有严重自闭症的儿子的过程。

网址：www.sistic.com.sg/events/ falling0324（购票）

【讲座】

诗与远方？——导读周德成诗集《用整个白天使黑夜安静》

（15时30分—16时30分，16日，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，1号节目室，免费）

导读：美国G.I.T 总部认证P.E.T父母效能训练认证高级讲师孙娜，作家周德成亲临现场与读者们互动交流。

网址：www.eventbrite.sg/e/795019573947（报名）



导读张宏杰著《饥饿的盛世——乾隆时代的得与失》

（17时—19时，16日，国家图书馆大厦五楼，Possibility Room，免费）

新加坡清史研究学会主办，导读：会员事务组副主任崔雨萌。

网址：go.gov.sg/bookclub-qinghistory（报名）



阅读的未来——从过去、现在到未来

（10时—12时，17日，国家图书馆大厦五楼（Imagination Room），免费）

台湾品学堂执行长暨《阅读理解》学习志总编辑黄国珍老师从这个时代出发，试着理解、探究并对阅读提出其意义与重要性。

网址：go.gov.sg/hkc-seminar （报名）

【展览】

杨可均油画作品特选展

（12时—18时30分，至4月2日，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），三楼32号，免费）

展出留法艺术家杨可均从1968年至2019年共计20幅油画。

网址：www.facebook.com/haihuiart

翁文光遗作展

（星期一至六：12时—17时，至26日，ArtSocial·沈雁艺术馆，美芝路第1座，一楼4767号，免费）

宣和文物和ArtSocial联办，展出180幅精选佳作。

网址：dynastiesartgallery.com

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时—20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，二楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民前来的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，产生了独特的面貌。分五个展区，让访客了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/

【其他】

五脚基节

（10时—20时，至17日，牛车水，史密斯街／宝塔街／硕莪街，部分活动付费）

牛车水商联会主办，有表演、工作坊、展览、游戏及美食等。

网址：chinatown.sg/event/five-footway-festival-2024/