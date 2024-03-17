【演出】

“Limelight”系列音乐会

（19时30分，19日，滨海艺术中心音乐厅，门票：15元）

圣尼各拉女校合唱团呈献。

网址：www.sistic.com.sg/events/chij0324（购票）

【讲座】

易理与人生（三）

（20时—22时，18日，新加坡宗乡会馆联合总会礼堂，大巴窑2巷，收费：15元）

海南会馆文教部主办，张从兴老师主讲，介绍什么是阴阳五行、河图洛书、先天八卦和后天八卦。

电话：85181793／85187659（报名）

持久授权书 (LPA) 和遗嘱

（9时30分—12时30分，19日，福鼎遗嘱公司（Fortiswills），The Central第一栋办公大楼，23楼92号，余东璇街8号，收费：15元6角（50岁及以上新加坡公民或永久居民））

生命同行坊和福鼎遗嘱公司联办，了解如何做好自己的持久授权书和遗嘱。.

电话：98678446；网址：forms.gle/xoWAyaxVVPpd6BgeA（报名）

【展览】

《印心绘影》书画展

（星期一至五：12时30分—17时（周末须预约），至24日，集雅轩，百胜楼，一楼59A号，免费）

展出陈韵森及黃筱琍的书画作品。

网址：www.facebook.com/convergeartgallery2018

在时光中探索：谭钧元水彩新作展

（12时—19时，最后一天，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel）一楼01号，免费）

展出超过30件水彩新作。

网址：www.facebook.com/artcommunegallery

马尼拉大商船——从亚洲到阿卡普尔科

（10时—19时，最后一天，亚洲文明博物馆，皇后坊，门票：公民及永久居民12元）

聚焦1565年从马尼拉扬帆出海，跨越太平洋到墨西哥阿卡普尔科，辉煌至1815年的贸易纽带。主策展人温俊玉从展览精选六组文物，为读者解开亚洲与拉丁美洲文化“异花传粉”的密码，看亚洲文明的种子如何在拉美开出“奇花异草”。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/manila-galleon-2023

国家美术馆

（10时—19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

热带：东南亚和拉丁美洲的故事（至24日，门票：公民15元，非公民25元）：展出70名艺术家的200多件艺术品和文献，探索在20世纪殖民与后殖民语境下，如何诠释“热带”，以及如何挑战成规，追求现代艺术叙事的话语权。

国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，三楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转捩点时的重要信息，约一半展品首次公开展出。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

【其他】

五脚基节

（10时—20时，最后一天，牛车水，史密斯街／宝塔街／硕莪街，部分活动付费）

牛车水商联会主办，有表演、工作坊、展览、游戏及美食等。

网址：chinatown.sg/event/five-footway-festival-2024/

第一届“兴化美食文化节”

（11时—22时，最后一天，义安城广场，免费）

新加坡莆仙同乡联合会主办，旨在让公众对底蕴深厚的兴化传统文化与饮食习俗有更好的认识。除了各种正宗的兴化风味美食，专程从莆田前来参与盛会的艺术家与表演者还会带来精彩演出。

网址：www.puxian.org.sg