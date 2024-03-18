【春祭／会员大会】

南洋廖氏公会3月24日（星期天）上午10时，在会所举行清明祭祖；3月30日（星期六）傍晚6时举行庆祝公会成立86周年纪念暨颁发奖学金庆典。报名电话：67433889／93493809



安溪会馆3月31日（星期天）下午2时30分，在会馆召开2024年度会员大会。敬请会员踊跃参加。电话：62235915



立化中学校友会4月13日（星期六）上午10时，在立化中学举行会员大会。电话：65678115

【活动】

慈善团体“红铅笔”4月21日（星期天）上午8时至10时，在实里达乡村俱乐部举办“走出改变，走向心理健康”慈善健走活动，帮助艺术治疗受益人。足球前国脚柯金松担任特别嘉宾。健走后还可参与适合一家大小的亲子艺术制作活动。报名网址：https://redpencil.org/singapore/art-to-heart-charity-walkathon

【课程】

海南陈氏公会3月30日起，每周六下午2时至3时30分，在会所开办中华诗词吟唱免费课程。陈垂良主讲，共四讲。电话：97835373（WhatsApp报名）



潮州八邑会馆4月8日起，每周一晚上7时30分至9时30分，在会馆开办潮语表演艺术培训班。学习使用潮州话讲故事、说相声、演绎小品、学唱潮州歌谣，以及潮语时代曲，以富有趣味的方式深度学习体验潮语文化。吴茂铨指导。共10讲，会员学费180元，非会员200元。报名链接：https://forms.gle/rk3HFTHN4Pavfctn6。电话：67382691