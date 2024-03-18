【讲座】

导读辛羽著《芳林余韵》

（14时—16时，20日，武吉班让公共图书馆，成人及青少年区，节目区／Zoom，免费）

交流点读书会导读，以出书人凝聚多年心理学研究和咨询工作的心得。

网址：go.gov.sg/interacting-bukitpanjang-online（Zoom报名）／go.gov.sg/interacting-bukitpanjang（现场报名）

【展览】

国家美术馆

（10时—19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

热带：东南亚和拉丁美洲的故事（至24日，门票：公民15元，非公民25元）：展出70名艺术家的200多件艺术品和文献，探索在20世纪殖民与后殖民语境下，如何诠释“热带”，以及如何挑战成规，追求现代艺术叙事的话语权。

国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，3楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转捩点时的重要信息，约一半展品首次公开展出。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

人定胜天——画出毅力

（9时—22时30分，至5月1日，新加坡华族文化中心9、10楼前厅，免费）

本地插画家李雪雁画出生活日常，让大家看到毅力如何帮助我们克服人生中的挑战。毅，是许多新加坡华人所珍视的价值观。通过李雪雁逗趣可爱的插画，我们能从她的视角体会到无论是做人做事，都应该要有坚持下去的毅力。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/hi-k-ive-got-this-drawing-perseverance-remix-2k23/

《好好做人·家里做起》巡回展

（10时—22时，至31日，新邮政中心（Singpost Centre），友诺士8路，免费）

华族文化中心首次与印度文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长携同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

西蒙瑞·吉尔与林育荣联展：大海是一片田野

（10时—19时，至4月21日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），第37座1楼，免费）

两名艺术家分别以摄影、文本与视频，观察穿梭于新马与印度尼西亚各个小港口的渡轮上人的流动。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/The-Sea-is-a-Field

珍惜彼此，活在当下

（10时—22时，至4月14日，Open Muji，无印良品（MUJI），狮城大厦1楼，免费）

展出“乐乐体”的李俊乐书法作品。由俊乐用毛笔手写爸爸妈妈创作的三行诗，记录他们一家三口在这段旅程的心情。

网址：www.facebook.com/muji.sg

冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

（9时—18时，至31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

城市发展（CDL）、国家公园局，以及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联办，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg