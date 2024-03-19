【演出】

青少年相声剧《玩转课室》

（21日：15时30分／22日：15时30分、20时／23日：20时，21日至23日，新加坡艺术学院剧院（SOTA Drama Theatre)，门票：30元）

青少儿广播演艺组呈献，讲述学校里来了个魔术老师，带着同学们一起通过一段段的相声发现华文华语的趣味！让他们爱上华文！

网址：sg.bookmyshow.com/events/PCCP2024（购票）

英语剧《嗨，听到吗？》

（星期三至五：20时／星期六：15时、20时／星期天：15时，21日至31日，滨海艺术中心小剧场，门票：38元）

必要剧场呈献，思考新常态与人心。

网址：sg.bookmyshow.com/events/hi%2C-can-you-hear-me%3F/TNSHCYHM

【展览】

狮子会艺术节2024：心系慈善美展

（11时－19时，最后一天，亚洲文明博物馆，二楼River Room，皇后坊，免费）

盛德宝艺术空间和福康宁狮子会联办，支持特殊需求社群的艺术创作，通过活动和画廊促进大众对艺术的兴趣以及推广给乐龄人士作为休闲活动。

网址：lionsclubs.org.sg

国家美术馆

（10时－19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

◆热带：东南亚和拉丁美洲的故事（至24日，门票：公民15 元，非公民25元）： 展出70名艺术家的200多件艺术品和文献，探索在20世纪殖民与后殖民语境下，如何诠释“热带”，以及如何挑战成规，追求现代艺术叙事的话语权。

◆国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，三楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转捩点时的重要信息，约一半展品首次公开展出。

◆政府大厦线上展览（“国家美术馆”网站）：通过九个录像故事与口述文档资料，看看这幢建于1929年，见证过新加坡重大社会进程与历史事件的建筑物的前生今世。

◆“光影记：四位新加坡现代摄影家”线上摄影展（“国家美术馆”网站）：展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

“Be龙”艺术乐园

（10时－22时，至4月30日，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

本地艺术家设计的五彩缤纷游乐场，让公众感受农历新年的氛围及探索本地独特的过年习俗与文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/belongs-art-playground/



人定胜天——画出毅力

（9时－22时30分，至5月1日，新加坡华族文化中心九、10楼前厅，免费）

本地插画家李雪雁画出生活日常，让大家看到毅力如何帮助我们克服人生中的挑战。毅，是许多新加坡华人所珍视的价值观。通过李雪雁逗趣可爱的插画，我们能从她的视角体会到无论是做人做事，都应该要有坚持下去的毅力。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/hi-k-ive-got-this-drawing-perseverance-remix-2k23/



《美食解密》巡回展

（至5月31日，新加坡华族文化中心一楼广场，免费）

新加坡华族艺术中心主办，寻找和了解各道经典美食的故事以及藏在故事里的四种神秘要素。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/secret-ingredients-travelling-exhibition/

