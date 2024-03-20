【演出】

英语剧《嗨，听到吗？》

（星期三至五：20时／星期六：15时、20时／星期天：15时，21日至31日，滨海艺术中心小剧场，门票：38元）

必要剧场呈献，思考新常态与人心。

网址：sg.bookmyshow.com/events/hi%2C-can-you-hear-me%3F/TNSHCYHM（购票）

魔幻亲子剧《爷爷的冒险岛》

（22日：19时30分／23日：14时、17时、19时30分／24日：14时、17时，22日至24日，新加坡文化中心，九楼远东机构表演厅，门票：28、38、48、58元）

新加坡焦点剧场呈献，改编自英国经典文学，跟着莱德和爷爷踏上充满冒险之旅。

网址：www.sistic.com.sg/events/yeyedao0324 （购票）

周5音乐站：女人，你的名字是强者

（20时，22日，新加坡华族文化中心，一楼和美广场／“新加坡华族文化中心”脸书，免费）

新加坡华族文化中心主办，演出艺人包括卓振声、梦FM、范平庚、易佳憓、李嫣儿和YAN。

网址：www.facebook.com/singaporechineseculturalcentre/

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分－16时30分，每星期四，大巴窑公共图书馆三楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

【展览】

《花，鸟，化》陈重恩个人油画展

（至4月2日，新加坡帝盛尚乘道饭店 （Dao by Dorsett AMTD），七楼酒店大堂，OUE Downtown 1，珊顿道6号，免费）

展出25幅以花鸟为题的油画。

慢性强迫症：匿名艺术上瘾者协会藏品精选

（10时－19时（星期六与星期天：11时－17时），至24日，私人美术馆（The Private Museum），威基路上段11号（Upper Wilkie Rd），免费）

展出15名艺术收藏家的53件现当代藏品。

网址：www.facebook.com/theprivatemuseum/

儿童双年展

（10时－19时，至31日，国家美术馆，圣安德烈路，免费）

通过国内外艺术家的11件装置，理解作品的四大核心价值观（关心、协作、想象和尊重），从而想象更美好的未来。

网址：www.childrensbiennale.com

录像装置《47天，无声》

（10时－19时，至4月14日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），美术馆机房，岌巴路39号，免费）

展示越南艺术家阮纯诗（Nguyễn Trinh Thi）的录像装置。观者被各种声音包围，树木、叶子与天空的影像、水滴的回音、蟋蟀鸟类的鸣叫交织一起，同时也使用越南中部高原的嘉莱族（Jarai）乐器来产生类似自然界的天籁之音。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/47-Days-Sound-less

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时－20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，二楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民到这里的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，而产生了独特的面貌。共分五个展区，让访客一步步了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/