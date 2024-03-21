【演出】

《经典咏流传》系列之中国古诗词音乐会

（19时30分，23日，新加坡中国文化中心，四楼礼堂，奎因街217号，门票：48、68、88元）

艺术坊主办，本地男高音庄杰及来自中国的12名声乐研究生学生，呈献中国著名作曲家编曲的唐、宋、清、汉等各代的诗词等歌曲。

电话：96208428／86605881（购票）

【讲座】

剧艺研究会与刘戈的华语歌剧《汉丽宝》对《马来纪年》的改写

（14时－15时30分，23日，国家图书馆大厦，16楼观景阁（The Pod），免费）

南大孔子学院主办，南大人文学院中文系副教授许维贤博士主讲。

网址：bit.ly/4bYK7mu (报名）



导读龙应台著《大武山下》

（14时30分－16时，23日，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，三号节目室，免费）

新页读书会主办，张博老师导读。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820027703937（报名）



导读沈耀发著《飞虎情缘》

（18时－19时30分，23日，蔡厝港公共图书馆，一号节目室，第一乐广场（Lot 1）四楼，免费）

国大讲师沈耀发和新加坡汉文化协会会长曾家伟导读，作者沈耀发畅谈他所认识的本地先驱机师何永道，共同缅怀抗战英雄的传奇一生。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820034574487（报名）



导读查理·麦克斯著《男孩、鼹鼠、狐狸与马》

（18时30分－20时30分，23日，宏茂桥公共图书馆一楼节目区，宏茂桥6道，免费）

德士师傅与好友读书会导读，作者查理·麦克斯将自己对人生的体悟，化为男孩、鼹鼠、狐狸与马四个角色。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820035657727（报名）

【展览】

《美食解密》巡回展

（至5月24日，新加坡华族文化中心一楼广场，免费）

新加坡华族文化中心主办，寻找和了解各道经典美食的故事，以及藏在故事里的四种神秘要素。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/secret-ingredients-travelling-exhibition/



赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时－18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/



老相机博物馆

（10时－19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（the mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com

