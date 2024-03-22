【演出】

魔幻亲子剧《爷爷的冒险岛》

（22日：19时30分／23日：14时、17时、19时30分／24日：14时、17时，22日至24日，新加坡华族文化中心，九楼远东机构表演厅，门票：28、38、48、58元）

新加坡焦点剧场呈献，改编自英国经典文学，跟着莱德和爷爷踏上冒险之旅。

网址：www.sistic.com.sg/events/yeyedao0324（购票）



沉浸式戏剧体验《纽约秘事》（The New York Secret）

（19时，最后一天，牛车水一带，门票：160元起）

英国的沉浸式剧团——秘密剧团（Secret Theatre）呈献，带观众走入狂野而暗藏秘密的1980年代纽约世界。

网址：secrettheatres.com（购票）

【讲座】

导读龙应台著《大武山下》

（14时30分—16时，23日，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，3号节目室，免费）

新页读书会主办，张博老师导读。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820027703937（报名）



导读查理·麦克斯著《男孩、鼹鼠、狐狸与马》

（18时30分—20时30分，23日，宏茂桥公共图书馆一楼节目区，宏茂桥6道，免费）

德士师傅与好友读书会导读，作者查理·麦克斯将自己对人生的体悟，化为男孩、鼹鼠、狐狸与马四个角色。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820035657727（报名）



儿童故事会《跑跑镇》

（14时—15时30分，24日，友谊书斋，百胜楼，二楼15号，免费）

广西妇女联谊会（新加坡）与友谊书斋联合联办，主讲：小安妈妈，手工活动：白欣茵。适合五岁至12岁的孩子参加。

网址：mahayuyi-240324.eventbrite.sg（报名）



阅读派对：读《咕咕》体验生动描写

（10时30分—12时，24日，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），一楼02号，免费）

李洋导读，适合七岁到九岁的孩子。

网址：www.facebook.com/zallbookstore

【展览】

“宝岛面面观” 摄影展

（13时—21时（22日18时30分开始），22日至24日，实利基艺术中心，一楼画廊（Prinsep Gallery），实利基路30号，免费）

新加坡摄影协会主办。

网址：www.pss1950.org/events/



黄意会手机创意影像展“不一样的烟火”

（11时—19时，至24日，若轩艺术展示空间，Horkew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd），免费）

展出的40幅作品主客意象交融，个人风格强烈。

网址：www.facebook.com/Theartspacebynw



翁文光遗作展

（星期一至六：12时—17时，至26日，ArtSocial·沈雁艺术馆，美芝路第1座，一楼4767号，免费）

宣和文物和ArtSocial联办，展出180幅精选佳作。

网址：dynastiesartgallery.com

