【演出】

英语戏剧《新加坡剧场之死》

(星期二至六：19时30分（星期六增场14时30分）／ 星期日：14时30分，至30日，义安公司剧院@野米，福南中心四楼，门票：30元－75元）

野米剧场呈献，本地作家、剧作家亚非言创作，一部关于道德恐慌、文化战争、官僚语言和政治精英如何塑造新加坡审查格局的编年史。

网址：www.sistic.com.sg/events/dost0324（购票）

【讲座】

导读查理·麦克斯著《男孩、鼹鼠、狐狸与马》

（18时30分－20时30分，23日，宏茂桥公共图书馆一楼节目区，宏茂桥6道，免费）

德士师傅与好友读书会导读，作者查理·麦克斯将自己对人生的体悟，化为男孩、鼹鼠、狐狸与马四个角色。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820035657727（报名）

阅读派对：读《咕咕》体验生动描写

（10时30分－12时，24日，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），一楼02号，免费）

李洋导读，适合七岁到九岁的孩子。

网址：www.facebook.com/zallbookstore

【展览】

中国画家陈心懋个展

（星期一至五：10时－19时／星期六：11时－18时，至30日，谁先觉画廊（iPreciation），旅店置业大厦一楼，卡斯加登路（Cuscaden Rd），免费）

展出2020年至2023年创作的22幅新作，从符号到造型、笔触都与现代人的心情挂钩，悲情表达得越舒畅，别人越感受得到。

网址：www.facebook.com/iPRECIATION

李运启水彩作品个展“市景——食阁风貌”

（11时－18时30分，至24日，南蛮艺苑，乌节龙都大酒店（OrchardRendezvous Hotel），一楼14／15号，免费）

展出40多幅首次亮相作品。

电话：97673189／83577781

林龙成：莽原的足迹

（11时－19时，至24日，南洋艺术学院第一校舍，义安公司第一及第二展厅，明古连街80号，免费）

南洋艺术学院和新加坡艺术大学联办，展出从1970年代至今总共73件作品，涵盖雕塑装置、陶艺、绢印版画、当代水墨、水彩、速写、油画、亚克力画和拼贴混合媒介。

网址：nafa.edu.sg/events/journey-from-the-wilderness-lim-leong-seng

《印心绘影》书画展

（星期一至五：12时30分－17时（周末须预约），至24日，集雅轩，百胜楼，一楼59A号，免费）

展出陈韵森及黃筱琍的书画作品。

网址：www.facebook.com/convergeartgallery2018

“Be龙”艺术乐园

（10时－22时，至4月30日，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

本地艺术家设计的五彩缤纷游乐场，让公众感受农历新年的氛围及探索本地独特的过年习俗与文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/belongs-art-playground/

雕像藏品展

（11时－20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx