【演出】

潮剧

（19时45分，至4月12日，新加坡韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

中国广东省艺术潮剧院呈献，庆祝清溪显佑伯主圣诞。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【展览】

黄意会手机创意影像展“不一样的烟火”

（11时－19时，最后一天，若轩艺术展示空间，Horkew BusinessCentre，一楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Road），免费）

展出的40幅作品主客意象交融，个人风格强烈。

网址：www.facebook.com/Theartspacebynw

李运启水彩作品个展“市景——食阁风貌”

（11时－18时30分，最后一天，南蛮艺苑，乌节龙都大酒店（OrchardRendezvous Hotel），一楼14／15号，免费）

展出40多幅首次亮相作品。

电话：97673189／83577781

林龙成：莽原的足迹

（11时－19时，最后一天，南洋艺术学院第一校舍，义安公司第一及第二展厅，明古连街80号，免费）

南洋艺术学院和新加坡艺术大学联办，展出从1970年代至今总共73件作品，涵盖雕塑装置、陶艺、绢印版画、当代水墨、水彩、速写、油画、亚克力画和拼贴混合媒介。

网址：nafa.edu.sg/events/journey-from-the-wilderness-lim-leong-seng

慢性强迫症：匿名艺术上瘾者协会藏品精选

（11时－17时，最后一天，私人美术馆（The Private Museum），威基路上段11号（Upper Wilkie Road），免费）

展出15名艺术藏家53件现当代藏品。

网址：www.facebook.com/theprivatemuseum/

热带：东南亚和拉丁美洲的故事

（10时－19时，最后一天，国家美术馆，圣安德烈路，门票：公民15 元，非公民25元）

展出70名艺术家的200多件艺术品和文献，探索在20世纪殖民与后殖民语境下，如何诠释“热带”，以及如何挑战成规，追求现代艺术叙事的话语权。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

录像装置《47天，无声》

（10时－19时，至4月14日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），美术馆机房，岌巴路39号，免费）

展示越南艺术家阮纯诗（Nguyễn Trinh Thi）的录像装置。观者被各种声音包围。树木、叶子与天空的影像、水滴的回音、蟋蟀鸟类的鸣叫交织一起，同时也使用越南中部高原的嘉莱族（Jarai）乐器来产生类似自然界的天籁之音。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/47-Days-Sound-less

“Be龙”艺术乐园

（10时－22时，至4月30日，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

本地艺术家设计的五彩缤纷游乐场，让公众感受农历新年的氛围及探索本地独特的过年习俗与文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/belongs-art-playground/