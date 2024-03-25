【会员大会／春祭】

惠安公会3月31日（星期天）上午10时30分，在公会礼堂举行第49届执行委员会选举。电话：67488633



许氏总会4月7日（星期天）上午11时，在欧南山檺林宫延德堂举行清明祭祖仪式。敬请宗亲踊跃出席。电话：62221858

【活动】

南洋客属总会、同济医院及客总全体属会4月28日（星期天）上午10时至下午3时，在宗乡会馆联合总会联合举办“客家文化美食节”，庆祝客总95周年为同济医院筹募医药基金。公众将有机会品尝经典客家菜肴如黄酒鸡、算盘子、梅菜扣肉、盐焗鸡、客家酿豆腐等超过80种客家美食佳肴。有意捐款和购买固本者可联系客属总会：62210605



南华潮剧社4月28日（星期天）下午3时，在华族文化中心七楼多功能礼堂上演今年春季第一场演出《万紫千红之潮韵迎春》。剧目的主题紧扣中华优秀传统美德，演员们穿越时光，将观众带入一个古老而充满生机的世界。索票链接：bit.ly/4aJAB5F。电话：69040030

【课程】

海陆丰会馆4月开办杨公风水初级速成班，学费220元（共四讲）。宗乡总会属下社团会员付10元报名费即可免费预上第一课。报名电话：90276381



潮州八邑会馆5月4日（星期六）下午2时至4时，在远东花卉培训中心CreativeWorkz开办插花艺术学习班，为母亲节创作独特的鲜花礼物。会员学费35元，非会员40元。报名链接: forms.gle/KnwBHAmSxGWAgDNb9。询问电邮：poitip@teochew.sg，或WhatsApp：96537718