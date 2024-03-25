【讲座】

“关爱无限，爱心相伴”365CPS看护者培训工作坊

（9时－12时30分，25日，Zoom，免费）

365防癌教育协会主办，有助癌症患者的家属及义工了解如何更好的照顾癌症患者的身心及社交等方面的需求。

网址：forms.office.com/r/7fC23U4608 （报名）

【展览】

录像装置《47天，无声》

（10时－19时，至4月14日，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），美术馆机房，岌巴路39号，免费）

展示越南艺术家阮纯诗（Nguyễn Trinh Thi）的录像装置。观者被各种声音包围。树木、叶子与天空的影像、水滴的回音、蟋蟀鸟类的鸣叫交织一起，同时也使用越南中部高原的嘉莱族（Jarai）乐器来产生类似自然界的天籁之音。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/47-Days-Sound-less

珍惜彼此，活在当下

（10时－22时，至4月14日，Open Muji，无印良品（MUJI），狮城大厦一楼，免费）

展出“乐乐体”的李俊乐书法作品。由俊乐用毛笔手写爸爸妈妈创作的三行诗，记录他们一家三口在这段旅程的心情。

网址：www.facebook.com/muji.sg

嬉笑怒骂：王沙野峰电影回顾特展

(至4月7日，奥登剧场（Oldham Theatre），康宁坡（Canning Rise），收费：展览、分享会免费；电影门票10元）

亚洲电影资料馆主办，除了放映双宝26部经典电影，也展出王沙野峰原版海报、电影传单、纪念品、道具、服装及逾上百纪念品等，以及专家分享会。

电话：67773243；网址：bit.ly/AFAWangShaYeFeng（购票）

火星：永无止镜（Mars:The Red Mirror）

（10时－19时，至4月7日，艺术科学博物馆，门票：16元、20元（公民）／18元、23元（其他））

艺术科学博物馆和巴塞罗那当代文化中心共同呈现，通过艺术、历史与科学，展现从古至今人类对火星的关注，探索人类与火星的关系。

网址：zh.marinabaysands.com/ museum/exhibitions/mars.html

装置《记忆·建构》

（星期一至星期五：10时－16时，至4月19日，国立教育学院展厅，南洋径1号（Nanyang Walk ），免费）

展出新加坡陶艺家林善春的装置，探索陶瓷烧制过程中“冻结”的瞬间，保留了不可逆转的状态，类似于记忆的保存。

冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

（9时－18时，至31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

城市发展（CDL）、国家公园局，以及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联办，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg