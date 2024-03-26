【演出】

舞蹈诗剧《只此青绿》

（28日：20时／29日、30日：14时30分、20时／31日：14时30分，28日至31日，滨海艺术中心剧院，门票：68、88、158、188、288、388元）

Neo-Film主办，以“诗剧”为体裁，以“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”等篇章为纲目，跟随一名现代故宫研究员—展卷人的视角，徜徉在富有传奇色彩的中华传统美学意趣之中。

网址：www.sistic.com.sg/events/green0324 （购票）

【讲座】

慧眼中国系列：解读中国两会

（28日：16时－18时（15时30分签到），滨海湾宾乐雅臻选酒店（PARKROYAL COLLECTION Marina Bay ），五楼中庭宴会厅），收费：10元）

《联合早报》与通商中国联办，邀请南洋理工大学经济学荣誉教授陈光炎博士与华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭担任主讲嘉宾，凯德投资（中国）首席执行官潘子翔则从企业视角加入讨论。《联合早报》副总编辑韩咏红主持。

网址：bit.ly/D2S-24（报名）

【展览】

“金泰艺彩2024”美展

（11时－19时，28日至31日，旧国会大厦艺术之家（The Art House），二楼展厅，免费）

一群活跃于金文泰咖啡店美术爱好者主办，展出本地画家的油画、丙烯画、水彩、水墨与书法等作品。



翁文光遗作展

（12时－17时，最后一天，ArtSocial·沈雁艺术馆，美芝路第1座，一楼4767号，免费）

宣和文物和ArtSocial联办，展出180幅精选佳作。

网址：dynastiesartgallery.com



朱庆光 · 朱爱伦油画展

（星期一至星期六：11时－18时，至30日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出本地已故画家朱庆光，以及他女儿、擅长画胡姬花的朱爱伦共24幅作品。

网址：www.facebook.com/profile.php?id=100076071098819



让艺术走入民间

（10时－21时，至31日，勿洛公共图书馆，免费）

海之韵画廊主办，展出本地画家周子添的粉彩画。

网址：www.facebook.com/artualize/



古普塔充气艺术装置

（10时－19时，至31日，国家美术馆，五楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性、社会冲突和个人心理的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg



火星：永无止镜（Mars:The Red Mirror）

（10时－19时，至4月7日，艺术科学博物馆，门票：16元、20元（公民）／18元、23元（其他））

艺术科学博物馆和巴塞罗那当代文化中心共同呈献，通过艺术、历史与科学，展现从古至今人类对火星的关注，探索人类与火星的关系。

网址：zh.marinabaysands.com/ museum/exhibitions/mars.html



新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分为五个展区，让公众能从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

