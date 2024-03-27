【演出】

戏剧《青春无瑕》

（19时30分，28日，国大文化中心剧院，门票：18元）

国大中文戏剧社（简称“国大爪吗”）呈献，用幽默逗趣的方式带领大家一窥人际关系的复杂性，以及选择对于人生的塑造。也许正是年少的天真，赋予了我们面对未来挑战的勇气和力量。

网址：sg.bookmyshow.com/events/innocence-of-youth/NUSCDIOY

舞蹈诗剧《只此青绿》

（28日：20时／29、30日：14时30分、20时／31日：14时30分，28日至31日，滨海艺术中心剧院，门票：68、88、158、188、288、388元）

Neo-Film主办，以“诗剧”为体裁，以“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”等篇章为纲目，跟随一位现代故宫研究员——展卷人的视角，徜徉在富有传奇色彩的中华传统美学意趣之中。

网址：www.sistic.com.sg/events/green0324（购票）

游古庙听南音

（20时－21时，28日，天福宫，直落亚逸街158号，免费）

湘灵音乐社呈献，演奏传统名曲《元宵十五》《因送哥嫂》《共君断约》《当天下纸》《渔沉》《八面》等。

网址：www.facebook.com/thianhockkengsg?locale=zh_CN

华语儿童剧 《成语寓言剧之”聪明”先生》

（16时、19时30分，29日和30日，佳伟剧院（Gateway Theatre）Black Box，惹兰武吉红山，门票：35元）

新加坡艺术剧场呈献，通过有趣的故事情节、活泼可爱的人物形象，让小朋友在观赏演出的同时，还能学习四个成语。

网址：www.sistic.com.sg/events/smart0324（购票）

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分－16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆3楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

【展览】

《好好做人·家里做起》巡回展

（10时－22时，至31日，新邮政中心（Singpost Centre），友诺士8路，免费）

华族文化中心首次与印度文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长偕同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

（9时－18时，至31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

城市发展（CDL）、国家公园局，以及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联办，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时－18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后，不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分为五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255