【演出】

舞蹈诗剧《只此青绿》

（28日：20时／29日、30日：14时30分、20时／31日：14时30分，28日至31日，滨海艺术中心剧院，门票：68元、88元、158元、188元、288元、388元）

Neo-Film主办，以“诗剧”为体裁，以“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”等篇章为纲目，跟随一名现代故宫研究员——展卷人的视角，徜徉在富有传奇色彩的中华传统美学意趣之中。

网址：www.sistic.com.sg/events/green0324 （购票）

华语儿童剧 《成语寓言剧之“聪明”先生》

（16时、19时30分，29日和30日，佳伟剧院（Gateway Theatre）Black Box，惹兰红山，门票：35元）

新加坡艺术剧场呈献，通过有趣的故事情节、活泼可爱的人物形象，让小朋友在观赏演出的同时，还能学习成语。

网址：www.sistic.com.sg/events/smart0324 （购票）

“引经聚点”舞蹈专场

（15时、19时30分，30日，维多利亚剧院，门票：35元、45元）

本地华族舞团聚舞坊呈献，精选聚舞坊成立30年来七支具特殊意义的作品，重新提炼和深化作品内涵，作为舞团这30年的总结。

网址：sistic.com.sg/events/timeless0324（报名）

【讲座】

《爸爸妈妈，请你看见我！》分享暨座谈会

（14时－16时，30日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）

家油站及友谊书斋联办，主讲：作者蔡沅达和妈妈郭素珍。

网址：forms.gle/qFBm2M7haWSqJevVA（报名）

东南亚的现代艺术家与艺术环境引介（英语）

（14时－16时，30日，金门会馆庆昌堂，庆利路72号，免费）

金门会馆文教部主办，主讲：金门会馆青年团委员郭镇宇

网址：kimmui.singchen.com/register/create/30 （报名）

导读盖瑞·巧门著《爱的五种语言》

（14时30分－16时30分，30日，怡丰城（VivoCity）图书馆，免费）

趁早读书会主办，概述五种表达和感受情侣之间爱的方式。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820045527247（报名）

【展览】

让艺术走入民间

（10时－21时，至31日，勿洛公共图书馆，免费）

海之韵画廊主办，展出本地画家周子添的粉彩画。

网址：www.facebook.com/ artualize/

古普塔充气艺术装置

（10时－19时，至31日，国家美术馆，5楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性，社会冲突和个人心理中的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg

杨可均油画作品特选展

（12时－18时30分，至4月2日，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），三楼32号，免费）

展出留法艺术家杨可均从1968年至2019年共20幅油画。

网址：www.facebook.com/haihuiart

火星：永无止镜（Mars: The Red Mirror）

（10时－19时，至4月7日，艺术科学博物馆，门票：16元、20元（公民）／18元、23元（其他））

艺术科学博物馆和巴塞罗那当代文化中心共同呈献，通过艺术、历史与科学，展现从古至今人类对火星的关注，探索人类与火星的关系。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/mars.html