【演出】

英语剧《嗨，听到吗？》

（星期三至五：20时／星期六：15时、20时／星期天：15时，至31日，滨海艺术中心小剧场，门票：38元）

必要剧场呈献，思考新常态与人心。

网址：sg.bookmyshow.com/events/hi%2C-can-you-hear-me%3F/TNSHCYHM （购票）

【讲座】

东南亚的现代艺术家与艺术环境引介（英语）

（14时－16时，30日，金门会馆庆昌堂，庆利路72号，免费）

金门会馆文教部主办，主讲：金门会馆青年团委员郭镇宇。

网址：kimmui.singchen.com/register/create/30 （报名）

导读盖瑞·巧门著《爱的五种语言》

（14时30分－16时30分，30日，怡丰城（VivoCity）图书馆，免费）

趁早读书会主办，概述五种表达和感受情侣之间爱的方式。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820045527247（报名）

导读蒋翊淳著《城事絮语》

(15时－17时，31日，牛车水图书馆，唐城坊四楼，免费）

随笔南洋读书会导读，讲述冠病疫情初期在上海生活的普通人的故事，通过不同视点呈现大危机下的中国社会，并以此来探讨人类达成相互理解与共情的可能性。

网址：eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820046399857（报名）

七巧板

（15时，31日，新加坡华族文化中心，六楼演奏厅，免费）

青少儿广播演艺组呈献，主讲：本地年轻快板表演艺术家黄敏骢。

网址：yppae.org/rapsody2024/（报名）

【展览】

儿童双年展

（10时－19时，至31日，国家美术馆，圣安德烈路，免费）

通过国内外艺术家的11件装置，理解作品的四大核心价值观（关心、协作、想象和尊重），从而想象更美好的未来。

网址：www.childrensbiennale.com

《好好做人·家里做起》巡回展

（10时－22时，至31日，新邮政中心（Singpost Centre），友诺士8路，免费）

华族文化中心首次与印度文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长携同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众能从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

装置《记忆·建构》

（星期一至星期五：10时－16时，至4月19日，国立教育学院展厅，南洋径1号（Nanyang Walk），免费）

展出新加坡陶艺家林善春的装置，探索陶瓷烧制过程中“冻结”的瞬间，保留了不可逆转的状态，类似于记忆的保存。