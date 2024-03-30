【讲座】

导读蒋翊淳著《城事絮语》

(15时－17时，31日，唐城图书馆，唐城坊四楼，免费）

随笔南洋读书会导读，讲述冠病疫情初期在中国上海生活的普通人的故事，通过不同视点呈现大危机下的中国社会，并依此探讨人类达成相互理解与共情的可能。

网址：eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-820046399857（报名）

【展览】



中国画家陈心懋个展

（11时－18时，最后一天，谁先觉画廊（iPreciation），旅店置业大厦一楼，卡斯加登路（Cuscaden Rd），免费）

展出2020年至2023年创作的22幅新作，从符号到造型、笔触都与现代人的心情挂钩，悲情表达得越舒畅，别人越感受得到。

网址：www.facebook.com/iPRECIATION

朱庆光 · 朱爱伦油画展

（11时－18时，最后一天，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出本地已故画家朱庆光，以及依绘胡姬花奔闻名于画坛的朱爱伦共24幅作品。

网址：www.facebook.com/profile.php?id=100076071098819

火星：永无止镜（Mars:The Red Mirror）

（10时－19时，至4月7日，艺术科学博物馆，门票：16元、20元（公民）／18元、23元（其他））

艺术科学博物馆和巴塞罗那当代文化中心共同呈现，通过艺术、历史与科学，展现从古至今人类对火星的关注，探索人类与火星的关系。

网址：zh.marinabaysands.com/ museum/exhibitions/mars.html

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时－18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

杨可均油画作品特选展

（12时－18时30分，至4月2日，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），三楼32号，免费）

展出留法艺术家杨可均从1968年至2019年共20幅油画。

网址：www.facebook.com/haihuiart

西蒙瑞·吉尔与林育荣联展：大海是一片田野

（10时－19时，至4月21日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），第37座一楼，免费）

两位艺术家分别以摄影、文本与视频观察穿梭于新马与印度尼西亚各个小港口的渡轮上人的流动。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/The-Sea-is-a-Field

《花，鸟，化》陈重恩个人油画展

（至4月2日，新加坡帝盛尚乘道饭店 （Dao by Dorsett AMTD），七楼酒店大堂，OUE Downtown 1，珊顿道6号，免费）

展出25幅以花鸟为题的油画。