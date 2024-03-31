【演出】

英语剧《嗨，听到吗？》

（15时，最后一天，滨海艺术中心小剧场，门票：38元）

必要剧场呈献，思考新常态与人心。

网址：sg.bookmyshow.com/events/hi%2C-can-you-hear-me%3F/TNSHCYHM（购票）

【展览】

“龙韵·桃实”艺术家刘岱松个人画展

（星期一至星期六：12时－19时，4月1日至30日，五色画廊（Woosee），文华购物廊（Mandarin Gallery），3楼27号／28号，免费）

网址：www.woosee.co

《好好做人·家里做起》巡回展

（10时－22时，最后一天，新邮政中心（Singpost Centre），友诺士8路，免费）

华族文化中心首次与印度文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长携同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

让艺术走入民间

（10时－21时，最后一天，勿洛公共图书馆，免费）

海之韵画廊主办，展出本地画家周子添的粉彩画。

网址：www.facebook.com/ artualize/

冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

（9时－18时，最后一天，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

城市发展（CDL）、国家公园局，以及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联办，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg

古普塔充气艺术装置

（10时－19时，最后一天，国家美术馆，5楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性、社会冲突和个人心理中的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg

西蒙瑞·吉尔与林育荣联展：大海是一片田野

（10时－19时，至4月21日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），第37座1楼，免费）

两名艺术家分别以摄影、文本与视频观察穿梭于新马与印度尼西亚各个小港口的渡轮上人的流动。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/The-Sea-is-a-Field

人定胜天：画出毅力

（9时－22时30分，至5月1日，新加坡华族文化中心9楼、10楼前厅，免费）

本地插画家李雪雁画出生活日常，看毅力如何帮助人们克服人生中的挑战。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/hi-k-ive-got-this-drawing-perseverance-remix-2k23/