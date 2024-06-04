【演出】

音乐剧《汉密尔顿》（Advisory 16）

（星期二至六：20时（星期六增场14时）／星期天：13时、18时30分，至9日，滨海湾金沙剧院，门票：80元－300元）

BASE Entertainment Asia呈献，一部融合了嘻哈、爵士和节奏布鲁斯音乐风格的百老汇音乐剧，讲述美国开国元勋亚历山大·汉密尔顿的生平事迹。

网址：www.sistic.com.sg/events/hamilton0624（购票）

【展览】

泥火形色之三彩 ：六朝至元代的中国瓷器

（10时 - 18时 （每月最后一个星期一闭馆），至7月28日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地精美罕见如：越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：facebook.com/sgsccs



塔游记1915：由上海到旧金山

（10时 - 19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，六岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey



滨海湾花园儿童节

（10时－21时，至22日，滨海湾花园，擎天树丛（Supertree Grove），免费）

活动会以即将上映的迪士尼皮克斯电影《脑筋急转弯2》（Inside Out 2）为主题，游客可通过各种取自电影元素的互动活动，体验一场奇妙之旅。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/childrensfestival



《火影忍者》纪念展

（11时－18时，至30日，新加坡环球影城，Soundstage 28，门票：成人83元，儿童62元）

Group IME主办，联同圣淘沙名胜世界以及娱乐和设计公司SL Experiences呈现。纪念展设置大量的故事展板，从鸣人在木叶村的试炼与成长，到和五大天王、三大幻神的对战，再到与父母、九尾、木叶村忍者前辈们过去的纠葛。

网址：www.rwsentosa.com/zh-cn/events/universal-studios-singapore-naruto-the-gallery



Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时－19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示了好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）



奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时－19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson



鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时－18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024



雕像藏品展

（11时－20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx