【讲座】

陪你看报纸

（15时30分—16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆三楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为你讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）



导读姚忠在著《红尘好，活着更好》

（10时30分—12时，5日，兀兰区域图书馆，二楼活动室，免费）

分享图书会主办及导读。

网址：www.facebook.com/groups/1814517521928294/user/61552521667768

【展览】

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时—17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4元至9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year



12位名家珍品展

（12时—18时30分，至8日，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），三楼32号，免费）

展出赖凤美、李曼峰、林友权、叶之威、黄荣庭等12名画家共计35幅作品。

网址：www.facebook.com/haihuiart



上海画家庄艺岭个展“韵”

（10时—18时，至13日，那薇画廊，富丽敦酒店（The Fullerton Hotel），一楼08号，免费）

展出40余幅水墨新作，包括八米长手卷、册页、岩彩画作品。

网址：facebook.com/profile.php?id=100054488738161



欢喜人间弥勒画展

（9时—17时（星期一休息），至7月16日，新加坡佛光山，榜鹅坊，免费）

新加坡佛光山与国际佛光会新加坡协会联办，展出30幅中国当代水墨人物画家张智栋先生创作的弥勒画像。

网址：www.fgs.sg；电话：64110590（查询）



灯光艺术展“照亮新加坡”

（19时30分—23时（星期五和六午夜12时结束），至23日，滨海湾、风华南岸、美年广场及丹戎巴葛一带，免费）

展出25名艺术家的17件作品，通过各种循环物品组建成的灯光艺术装置，启发访客为支持环境保护做出贡献。

网址：www.ilightsingapore.gov.sg



弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html



钟四宾：层层叠加

（10时—19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室、国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析钟四宾20世纪50年代至80年代超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg



新闻展廊：头条之外

（10时—21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众能从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

