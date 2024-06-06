【演出】

华彩2024：华彩绽放歌声飞扬

（16时30分、19时30分，8日至9日，新加坡华族文化中心，六楼演奏室，门票：20元）

新加坡华族文化中心主办，本地五组合唱团展示传统合唱音乐丰富的文化底蕴，并强调它们在文化景观中的意义。

网址：ticketmaster.sg/activity/detail/24sg_ce24choralex（购票）

【讲座】

寻根认祖不是梦——一个第二代海外金门人的寻根故事

（14时—16时，8日，金门会馆礼堂，庆利路72号，免费）

金门会馆主办，李宁强主讲。

电话：96428634

【展览】

第19届义安影艺展2024

（12时—19时，8日至16日，拉萨尔艺术学院（LASALLE College of the Arts），麦纳利街（McNally St），免费）

义安文化中心主办，展出本地各摄影艺术家与爱好者的超过200幅作品。

网址：www.facebook.com/NACCSG

《鼓声隆隆迎端午》端午节巡回展

（全天，至9日，淡滨尼天地，免费）

晚晴园—孙中山南洋纪念馆主办，了解更多关于端午节的信息。

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on

续墨

（11时—18时，至16日，名流艺术画廊，凯煌大酒店（Concorde Hotel ）三楼11号，免费）

名流艺术画廊主办，展出范昌乾、蔡逸溪、陈有炳及王才强的作品。

网址：www.mingliuart.com

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时—19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，三楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时—20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，二楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民的先辈移植到本地的传统华族文化，介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，而产生了独特的面貌。共分五个展区，让访客一步步了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/

【其他】

“粽子飘香情意重” 端午嘉年华会

（9时—18时，8日，新加坡南安会馆大厦停车场，莫罕默苏丹路30号，免费）

新加坡南安会馆、南洋梁氏公会、新加坡卓氏总会、新加坡碧石陈氏公会及新加坡吕氏公会联办，活动包括包粽子示范、文娱表演、唱歌比赛、有奖互动游戏，以及参观悠久历史的国家古迹水廊头凤山寺。

电话：67373866

2024端午粽香溢晚晴

（10时 -—18时，8日至9日，晚晴园 -—孙中山南洋纪念馆，部分活动收费）

活动包括各类手工制作坊、文艺表演、历史与文化之旅，以及故事会等等。

网址：sysnmh.org.sg/ch/whats-on/events/wan-qing-dragon-boat-festival-2024

