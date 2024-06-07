【演出】

英语剧《谁害怕吴尔芙？》

（星期二至五：19时30分／ 星期六至日：14时30分（星期六及23日增演19时30分），至23日，KC艺术中心，慕宝路（Merbau Rd），门票：55、65、75元）

本地彭魔剧团呈献，以作家和女性主义者吴尔芙为题，探索社会、现实与幻象、家庭与婚姻关系。

网址：pangdemonium.com（购票）

歌仔戏

（19时45分，9日至18日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

明旸戏剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【讲座】

摄影分享会：到处趴趴照

(14时，9日，麦波申民众俱乐部，二楼剧场，巴耶利峇大道，免费）

麦波申民众俱乐部摄影兴趣组主办，陈锐坤主讲。

电话：67452946



《故事探险家》儿童读书会

（14时30分—15时45分，9日，蔡厝港图书馆，1号节目室，第一乐广场（Lot 1）四楼，免费）

国家图书馆主办，活动有绘本导读，互动说故事，手工艺活动以及游戏与互动交流。

网址：tinyurl.com/CCKRC2024（报名）

【展览】

第19届义安影艺展2024

（12时—19时，8日至16日，拉萨尔艺术学院（LASALLE College of the Arts），麦纳利街（McNally St），免费）

义安文化中心主办，展出本地各摄影艺术家与爱好者超过200幅作品。

网址：www.facebook.com/NACCSG

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时—19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示了好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，三楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

户外艺术装置“约定极光”（Borealis）

（星期一：20时—20时30分／星期六、日：21时－21时30分，滨海湾花园，擎天树丛（SupertreeGrove），免费）

瑞士艺术家丹·安克创作，主要通过安装在擎天树上的30个激光和云朵制造机，让蓝光、绿光、不时出现的红光照射到云粒子上，仿佛将北极光带到访客眼前。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/borealis.html

【其他】

2024第12届新加坡毛笔与硬笔书法大赛

（8时—14时，9日，四马路观音堂左侧的步行街，滑铁卢街，免费）

新加坡书法家协会主办。

电话：63377753