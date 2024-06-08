【演出】

歌仔戏

（19时45分，最后一天，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

新凤珠歌仔戏剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/ LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【讲座】

《易传·系辞》说了些什么（一）

（20时—22时，10日，新加坡宗乡会馆联合总会礼堂，大巴窑2巷，收费：15元）

海南会馆文教部主办，张从兴主讲，简单介绍《系辞》的内容。

电话：85181793／85187659（报名）

【展览】

12位名家珍品展

（12时—18时30分，最后一天，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），三楼32号，免费）

展出赖凤美、李曼峰、林友权、叶之威、黄荣庭等12名画家的共计35幅作品。

网址：www.facebook.com/haihuiart

《鼓声隆隆迎端午》端午节巡回展

（全天，至9日，淡滨尼天地，免费）

晚晴园—孙中山南洋纪念馆主办，了解更多关于端午节的信息。

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on

白云无尽时 ：林子平，王瑾，庄声涛

（12时—19时，至23日，Artspace@Helutrans艺术空间，一楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，免费）

集菁艺社主办，展出三位画家接近100幅画作。

网址：artcommune.com.sg/cheongsoopieng-aretrospective

欢喜人间弥勒画展

（9时—17时（星期一休息），至7月16日，新加坡佛光山，榜鹅坊，免费）

新加坡佛光山与国际佛光会新加坡协会联办，展出30幅中国当代水墨人物画家张智栋先生创作的弥勒画像。

网址：www.fgs.sg；电话：64110590（查询）

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

新闻展廊：头条之外

（10时—21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众能从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

老相机博物馆

（10时—19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com

