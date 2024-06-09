【演出】

音乐剧《汉密尔顿》（Advisory 16）

（13时、18时30分，最后一天，滨海湾金沙剧院，门票：80-300元）

BASE Entertainment Asia呈献，一部融合了嘻哈、爵士和节奏布鲁斯音乐风格的百老汇音乐剧，讲述美国开国元勋亚历山大·汉密尔顿的生平事迹。

网址：www.sistic.com.sg/events/hamilton0624（购票）

【展览】

《鼓声隆隆迎端午》端午节巡回展

（全天，最后一天，淡滨尼天地，免费）

晚晴园—孙中山南洋纪念馆主办，了解更多关于端午节的信息。

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on

少林与你

（10时30分—19时30分，最后一天，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

展出艺术家潘耀的40幅作品。

网址：www.facebook.com/zallbookstore

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时—21时（星期五至天22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童/乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺，把整个花园化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯中的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

钟四宾：层层叠加

（10时—19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室、国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析钟四宾20世纪50年代至80年代的超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg