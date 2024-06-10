【展览】

《好好做人·家里做起》巡回展

（10时—21时，12日至30日，淡滨尼区域图书馆，免费）

华族文化中心首次与印度文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长偕同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

何家良三元艺术展

（11时—19时，最后一天，若轩艺术展示空间，Hor Kew Business Centre，1楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd），免费）

展出油画、版画、书法三种媒介近40件作品，七八成是新作。

网址：www.facebook.com/Theartspacebynw

续墨

（11时—18时，至16日，名流艺术画廊，凯煌大酒店（Concorde Hotel）3楼11号，免费）

名流艺术画廊主办，展出范昌乾、蔡逸溪、陈有炳，以及王才强的作品。

网址：www.mingliuart.com

Small Muji展览：享受每日生活好物

（10时—22时，至25日，无印良品（MUJI），狮城大厦1楼，免费）

展出微缩模型摄影师田中达也（Tatsuya Tanaka）16幅常展作品，加入三幅他以新加坡为灵感的创作，呈现滨海湾金沙、鱼尾狮公园和滨海湾花园一带地标景观，以及货运港口。

网址：www.facebook.com/muji.sg

华彩2024：《校园名家书画：从钟四宾到林子平》特展

（10时—20时，至30日，新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

新加坡华族文化中心主办，展示本地学府所收藏的书画珍品，其中包括陈文希、刘抗、陈宗瑞、蔡逸溪与何和应等。

网址：singaporen.sg/experience/ce/events/treasures-of-our-schools/

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时—18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

【其他】

第五届海洋节“导正未来”

（10时—17时，至7月19日，圣淘沙名胜世界，S.E.A.海洋馆，门票：成人50元，孩童36元）

展出本地摄影师卓兴杰的摄影作品，他受海洋馆委托，特别在新加坡水域进行拍摄，让访客一睹在本区域海洋出没的稀有生物，如海蛞蝓和虾虎鱼等。其他活动包括有趣的海洋环保任务游戏，以及三场讲座，邀请专家分享有关保育海洋生物的知识。

网址：www.rwsentosa.com/en/promotions/attractions/sea-aquarium-ocean-fest