【奖学金／会员大会】

潮阳会馆会员子女勤学奖励金已开放申请，6月21日（星期五）截止。颁奖典礼将于7月14日（星期天）举行。电话：67375392

金门会馆6月23日（星期天）下午1时30分在会馆召开常年会员大会。欲出席的会员请上网报名：kimmui.singchen.com/register/create/33，或致电62990438。6月16日报名截止。

【活动】

中峇鲁艺术中心6月14日至16日，上午11时至下午5时，在中峇鲁民众俱乐部展厅举办“狮城锦绣美景”水彩画展，展出本地五位书画家陈开发、张天中、杨建威、黄海和黄尧的作品，题材涵盖城市风貌、名胜古迹与优美的景观。免费参观。电话：62230748

潮州八邑会馆6月16日（星期天）下午3时，在南洋普宁会馆举办捏塑（粘土）艺术及潮州表演艺术介绍会。本地捏塑达人曾平阶主讲泥塑，958城市频道潮语新闻播报员吴茂铨主讲潮语表演艺术。报名请WhatApp至96537718。电话：67382691

萧氏总会6月20日（星期四）庆祝高祖望之公圣诞良辰，上午8时在会所举行庆祝仪式，晚上邀请歌台助兴。电话：67481624

新加坡李氏总会6月29日（星期六）下午2时30分，在会所举办李氏总会文化沙龙第11场讲座“我的声音艺术之路”，李荣德主讲。免费。报名链接：leeclan.singchen.com/register/create/47。电话：62967389

【课程】

武吉班让福建公会6月22日（星期六）下午2时，在公会四楼开办“正念深呼吸分享会”，开启内在觉察的旅程。张秀莲主讲。报名链接：bit.ly/4cuNJMT。电话：98489840