【讲座】

导读《静坐的科学与心灵之旅》

（19时30分－21时30分（19时登记），13日，新智文教读书会会所，沈氏道中心，二楼05号，沈氏道540号。收费：会员免费、非会员五元）

新智文教读书会主办，白秋美主持，蔡秀琴导读，以现代和科学的观点来看修行，并结合健康医学的原理, 点出静坐在身心方面的效果，透过静坐寻找到人生的意义。

报名：88508265（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

续墨

（11时—18时，至16日，名流艺术画廊，凯煌大酒店（Concorde Hotel ）三楼11号，免费）

名流艺术画廊主办，展出范昌乾、蔡逸溪、陈有炳及王才强的作品。

网址：www.mingliuart.com

滨海湾花园儿童节

（10时－21时，至22日，滨海湾花园，擎天树丛（Supertree Grove），免费）

活动会以即将上映的迪士尼皮克斯电影《脑筋急转弯2》（Inside Out 2）为主题，游客可通过各种取自电影元素的互动活动，体验一场奇妙之旅。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/childrensfestival

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时－21时，至26日，榜鹅区域图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时－17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4－9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时－19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时－18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

塔游记1915：由上海到旧金山

（10时－19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，六岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey

老相机博物馆

（10时－19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278

