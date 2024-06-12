【展览】

“狮城锦绣美景”水彩画展

（11时—17时，14日至16日，中峇鲁民众俱乐部展厅，有进街（Eu Chin St），免费）

中峇鲁艺术中心主办，展出本地五名画家陈开发、张天中、杨建威、黄海及黄尧的作品。

电话：62230748



“Innovative Horizons: A Showcase of Design Excellence”暨北京师范大学与南洋艺术学院师生作品联展

（11时—17时30分，至13日，新加坡中国文化中心，二楼展厅，奎因街217号，免费）

南洋艺术学院主办，展出两校师生优秀作品33件，聚焦对未来设计教育的思考，以及基于对技术变革主导的未来文化形态和生产、生活方式的探索与实践。

网址：cccsingapore.org/



上海画家庄艺岭个展“韵”

（10时—18时，至13日，那薇画廊，富丽敦酒店（The Fullerton Hotel），一楼08号，免费）

展出40余幅水墨新作，包括八米长手卷、册页、岩彩画作品。

网址：facebook.com/profile.php?id=100054488738161



南洋书画 中华情缘

（11时—18时，至18日，“澄心堂”画廊，百胜楼，二楼25号，免费）

展出谢伟东收藏的30件清朝至民国历史名人书画，梳理中国先贤、书画名家与南洋的翰墨因缘。

电话：90564646



《鼓声隆隆迎端午》端午节巡回展

（10时—21时，至29日，勿洛社区图书馆，免费）

晚晴园—孙中山南洋纪念馆主办，通过巡回展览来了解更多关于这个节日的信息。

网址：sysnmh.org.sg/ch



《火影忍者》纪念展

（11时—18时，至30日，新加坡环球影城，Soundstage 28，门票：成人83元，儿童62元）

Group IME主办，联同圣淘沙名胜世界以及娱乐和设计公司SL Experiences呈现。纪念展设置大量的故事展板，从鸣人在木叶村的试炼与成长，到和五大天王、三大幻神的对战，再到与父母、九尾、木叶村忍者前辈们过去的纠葛。

网址：www.rwsentosa.com/zh-cn/events/universal-studios-singapore-naruto-the-gallery



泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时—18时 （每月最后一个星期一闭馆），至7月28日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地如越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：facebook.com/sgsccs



国家美术馆

（10时—19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

◆国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，三楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转折点的重要信息，约一半展品首次公开展出。

◆政府大厦线上展览（“国家美术馆”网站）：通过九个录像故事与口述文档资料，看看这幢建于1929年，见证过新加坡重大社会进程与历史事件的建筑物的前生今世。

◆“光影记：四位新加坡现代摄影家”线上摄影展（“国家美术馆”网站）：展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg