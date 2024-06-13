【演出】

芗剧《梁祝》

（19时30分，15日，蔡厝港民众俱乐部礼堂，德惠道（Teck Whye Avenue），门票：2元）

沈秀珍芗剧团呈献，演出选段包括《蝶飞、梦晓》之“同游”、《蝶飞、梦晓》之“病终”、《蝶飞、梦晓》之“盟约”，以及《梁祝蝶缘》之“哭墓”。

电话：67655001（询问）

华彩2024：戏剧《必要麦克白》

（15日：19时30分／16日：15时，15日至16日，新加坡华族文化中心，9楼表演厅，门票：20元）

新加坡华族文化中心主办，国大中文戏剧社和国大华乐团联合呈献，一群前中文戏剧社成员再次聚集演出，开始重新检视自己的人生选择，并重新思考缠绕许久的问题——艺术在他们生活中的意义和目的是什么。

网址：ticketmaster.sg/activity/detail/24sg_ce24macbeth（购票）

歌仔戏

（19时45分，至18日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

明旸戏剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【讲座】

《人生编辑力》深度之旅

（14时30分－16时30分，15日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）

南大和新加坡社科大学教授周雁飞博士和作者涂秀好主讲。

网址：mahayuyi-1506024.eventbrite.sg（报名）

导读《小咖英雄事2——她的力量》

（19时30分－21时30分（19时登记），15日，新智文教读书会会所，沈氏道中心，2楼05号，沈氏道540号。免费）

新智文教读书会主办，作者林春莲主讲，分享九名女性在面对人生的灾难时，收起女人的柔弱，克服常人难以想象的困难，最后笑着迎接幸福。

报名：91323283（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

“Teko壶说八道”联展

（星期一至星期五：10时－19时／星期六：11时－18时，至22日，谁先觉画廊（iPreciation），旅店置业大厦1楼，卡斯加登路（Cuscaden Rd），免费）

展出本地八名当代艺术家总共80件陶艺创作。

网址：facebook.com/iPRECIATION

《墨彩交融·携手同进》 画展

（11时－18时，15日至23日，品宣阁，百胜楼，4楼11号，免费）

展出李巡兴和刘奕村的作品。

网址：facebook.com/pinxuange

欢喜人间弥勒画展

（9时－17时（星期一休息），至7月16日，新加坡佛光山，榜鹅坊，免费）

新加坡佛光山与国际佛光会新加坡协会联办，展出30幅中国当代水墨人物画家张智栋先生创作的弥勒画像。

网址：www.fgs.sg；电话：64110590（查询）

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时－20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，2楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民到这里的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，而产生了独特的面貌。共分五个展区，让访客一步步了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/