【演出】
芗剧《梁祝》
（19时30分，15日，蔡厝港民众俱乐部礼堂，德惠道（Teck Whye Avenue），门票：2元）
沈秀珍芗剧团呈献，演出选段包括《蝶飞、梦晓》之“同游”、《蝶飞、梦晓》之“病终”、《蝶飞、梦晓》之“盟约”，以及《梁祝蝶缘》之“哭墓”。
电话：67655001（询问）
华彩2024：戏剧《必要麦克白》
（15日：19时30分／16日：15时，15日至16日，新加坡华族文化中心，9楼表演厅，门票：20元）
新加坡华族文化中心主办，国大中文戏剧社和国大华乐团联合呈献，一群前中文戏剧社成员再次聚集演出，开始重新检视自己的人生选择，并重新思考缠绕许久的问题——艺术在他们生活中的意义和目的是什么。
网址：ticketmaster.sg/activity/detail/24sg_ce24macbeth（购票）
歌仔戏
（19时45分，至18日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）
明旸戏剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。
网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187
【讲座】
《人生编辑力》深度之旅
（14时30分－16时30分，15日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）
南大和新加坡社科大学教授周雁飞博士和作者涂秀好主讲。
网址：mahayuyi-1506024.eventbrite.sg（报名）
导读《小咖英雄事2——她的力量》
（19时30分－21时30分（19时登记），15日，新智文教读书会会所，沈氏道中心，2楼05号，沈氏道540号。免费）
新智文教读书会主办，作者林春莲主讲，分享九名女性在面对人生的灾难时，收起女人的柔弱，克服常人难以想象的困难，最后笑着迎接幸福。
报名：91323283（WhatsApp附上中英文姓名）
【展览】
“Teko壶说八道”联展
（星期一至星期五：10时－19时／星期六：11时－18时，至22日，谁先觉画廊（iPreciation），旅店置业大厦1楼，卡斯加登路（Cuscaden Rd），免费）
展出本地八名当代艺术家总共80件陶艺创作。
《墨彩交融·携手同进》 画展
（11时－18时，15日至23日，品宣阁，百胜楼，4楼11号，免费）
展出李巡兴和刘奕村的作品。
欢喜人间弥勒画展
（9时－17时（星期一休息），至7月16日，新加坡佛光山，榜鹅坊，免费）
新加坡佛光山与国际佛光会新加坡协会联办，展出30幅中国当代水墨人物画家张智栋先生创作的弥勒画像。
网址：www.fgs.sg；电话：64110590（查询）
新加坡华人·探索本土华族文化
（10时－20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，2楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）
内容包括早期移民到这里的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，而产生了独特的面貌。共分五个展区，让访客一步步了解本地华人文化的演变过程。