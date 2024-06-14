【演出】

英语剧《谁害怕吴尔芙?》

（星期二至星期五：19时30分／星期六至星期天：14时30分（星期六及23日增演19时30分），至23日，KC艺术中心，慕宝路（Merbau Rd），门票：55元、65元、75元）

本地彭魔剧团呈献，以作家和女性主义者吴尔芙为题，探索社会、现实与幻象、家庭与婚姻关系。

网址：pangdemonium.com（购票）

【讲座】

《小咖英雄事2：她的力量》新书分享会

（15时—17时，16日，草根书室，武吉巴梳路25号，免费）

林韦地主持，作者林春莲主讲，分享嘉宾有毁容女孩陈慧琳、救狗女英雄Cash姐、原住民之母海枫及特殊儿之母林碧丝。

网址：forms.gle/8FsKdY8mdEu22qXe9（报名）

捏塑（粘土）艺术及潮州表演艺术介绍会

（15时—17时30分，16日，南洋普宁会馆，芽笼27A巷26号，免费）

新加坡潮州八邑会馆主办，本地捏塑达人曾平阶和吴家班歌唱学院院长吴茂铨主讲。

网址：forms.gle/WdpKvmsb9ouE1Fwt8（报名）

【展览】

第19届义安影艺展2024

（12时—19时，至16日，拉萨尔艺术学院（LASALLE College of the Arts），麦纳利街（McNally St），免费）

义安文化中心主办，展出本地各摄影艺术家与爱好者的超过200幅作品。

网址：www.facebook.com/NACCSG

灯光艺术展“照亮新加坡”

（19时30分—23时（星期五和星期六午夜12时结束），至23日，滨海湾、风华南岸、美年广场及丹戎巴葛一带，免费）

展出25名艺术家的17件作品，通过各种循环物品组建成的灯光艺术装置，启发访客为支持环境保护做出贡献。

网址：www.ilightsingapore.gov.sg

《火影忍者》纪念展

（11时—18时，至30日，新加坡环球影城，Soundstage 28，门票：成人83元，儿童62元）

Group IME主办，联同圣淘沙名胜世界以及娱乐和设计公司SL Experiences呈现。纪念展设置大量的故事展板，从鸣人在木叶村的试炼与成长，到和五大天王、三大幻神的对战，再到与父母、九尾、木叶村忍者前辈们过去的纠葛。

网址：www.rwsentosa.com/zh-cn/events/universal-studios-singapore-naruto-the-gallery

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，3楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

户外艺术装置“约定极光”（Borealis）

（星期一：20时—20时30分／星期六、星期天：21时—21时30分，滨海湾花园，擎天树丛（Supertree Grove），免费）

瑞士艺术家丹·安克创作，主要通过安装在擎天树上的30个激光和云朵制造机，让蓝光、绿光、不时出现的红光照射到云粒子上，仿佛将北极光带到访客眼前。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/borealis.html