【讲座】

导读《家庭的觉醒》

（15时—16时30分，16日，南洋孔教会会所，环宇广场（Grandlink Square）2楼35号，基里玛路，免费）

罗晨曦和李莲导读。

网址：reurl.cc/WRWDa9（报名）

【展览】

“漫游”群展

（11时—18时30分，当代艺廊LOY，东陵路133号，免费）

展出世界各地29名艺术家与设计师的作品。

网址：www.loygallery.com/a-trail-to-chase

“九一圆梦”画展

（15日：10时—15时／ 星期三至星期五：10时—17时，至28日，珍爱活跃乐龄中心（榜鹅翡翠），榜鹅大道第264A座组屋底层，免费）

展出陆裕德的45幅作品，其中既有年少求学时在南洋美专创作的作品，也有近年来的静物、写生等画作。

网址：www.facebook.com/preciousactiveageing

“人之初”郭捷忻水墨小展

（11时—19时，至30日，Studio Miu Art，先得坊（The Centrepoint），3楼35号，免费）

展出六件作品，包括最初的人物肖像及日本原宿的Cosplayers（角色扮演者）人物画。

网址：www.facebook.com/siawtao

“南洋书画 中华情缘”

（11时—18时，至18日，“澄心堂”画廊，百胜楼，2楼25号，免费）

展出谢伟东收藏的30幅清朝至民国历史名人书画，梳理中国先贤、书画名家与南洋的翰墨因缘。

电话：90564646

“玫瑰之恋”花卉展

（9时—21时，至30日，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元）

第二次和土耳其驻新加坡大使馆合作，展出近70个品种的1万6000棵玫瑰，引领访客身临其境，感受土耳其火热艳丽的夏日风情，以及丰富多层的历史文化底蕴。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/rose-romance-2024.html

泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时—18时 （每月最后一个星期一闭馆），至7月28日，福康宁中心3楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地如越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：facebook.com/sgsccs

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时—21时（星期五至星期天，22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童／乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情、冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

雕像藏品展

（11时—20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）3楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx