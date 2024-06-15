【讲座】
导读《家庭的觉醒》
（15时—16时30分，16日，南洋孔教会会所，环宇广场（Grandlink Square）2楼35号，基里玛路，免费）
罗晨曦和李莲导读。
网址：reurl.cc/WRWDa9（报名）
【展览】
“漫游”群展
（11时—18时30分，当代艺廊LOY，东陵路133号，免费）
展出世界各地29名艺术家与设计师的作品。
网址：www.loygallery.com/a-trail-to-chase
“九一圆梦”画展
（15日：10时—15时／ 星期三至星期五：10时—17时，至28日，珍爱活跃乐龄中心（榜鹅翡翠），榜鹅大道第264A座组屋底层，免费）
展出陆裕德的45幅作品，其中既有年少求学时在南洋美专创作的作品，也有近年来的静物、写生等画作。
网址：www.facebook.com/preciousactiveageing
“人之初”郭捷忻水墨小展
（11时—19时，至30日，Studio Miu Art，先得坊（The Centrepoint），3楼35号，免费）
展出六件作品，包括最初的人物肖像及日本原宿的Cosplayers（角色扮演者）人物画。
“南洋书画 中华情缘”
（11时—18时，至18日，“澄心堂”画廊，百胜楼，2楼25号，免费）
展出谢伟东收藏的30幅清朝至民国历史名人书画，梳理中国先贤、书画名家与南洋的翰墨因缘。
电话：90564646
“玫瑰之恋”花卉展
（9时—21时，至30日，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元）
第二次和土耳其驻新加坡大使馆合作，展出近70个品种的1万6000棵玫瑰，引领访客身临其境，感受土耳其火热艳丽的夏日风情，以及丰富多层的历史文化底蕴。
网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/rose-romance-2024.html
泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器
（10时—18时 （每月最后一个星期一闭馆），至7月28日，福康宁中心3楼展厅，免费）
中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地如越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。
第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）
（10时—21时（星期五至星期天，22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童／乐龄）；8元（其他））
展出超过1万5000种花艺，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情、冒险等情感。
网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html
雕像藏品展
（11时—20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）3楼，免费）
本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。