【展览】

“闭笔生逸”王家儒新加坡水彩新作展

（11时－19时，至18日，若轩艺术展示空间，Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd），免费）

展出油画、版画、书法三种媒介近40件作品，七八成是新作。

网址：www.facebook.com/Theartspacebynw

“水墨交响”布少华个展

（10时30分－19时30分，至30日，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

网址：www.facebook.com/zallbookstore

续墨

（11时－18时，最后一天，名流艺术画廊，凯煌大酒店（Concorde Hotel ）三楼11号，免费）

名流艺术画廊主办，展出范昌乾、蔡逸溪、陈有炳及王才强的作品。

网址：www.mingliuart.com

第19届义安影艺展2024

（12时－19时，最后一天，拉萨尔艺术学院（LASALLE College of the Arts），麦纳利街（McNally St），免费）

义安文化中心主办，展出本地各摄影艺术家与爱好者的超过200幅作品。

网址：www.facebook.com/NACCSG

白云无尽时 ：林子平，王瑾，庄声涛

（12时－19时，至23日，Artspace@Helutrans艺术空间，一楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，免费）

集菁艺社主办，展出三位画家接近100幅画作。

网址：artcommune.com.sg/cheongsoopieng-aretrospective

欢喜人间弥勒画展

（9时－17时（星期一休息），至7月16日，新加坡佛光山，榜鹅坊，免费）

新加坡佛光山与国际佛光会新加坡协会联办，展出30幅中国当代水墨人物画家张智栋创作的弥勒画像。

网址：www.fgs.sg；电话：64110590（查询）

泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时－18时 （每月最后一个星期一闭馆），至7月28日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地精美罕见如：越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等种类的瓷器。

网址：facebook.com/sgsccs

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时－19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时－21时（星期五至天22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童/乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html