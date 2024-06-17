【演出】

欢喜来唱歌

（15时—17时，19日，“新加坡华族文化中心”脸书，免费）

新加坡华族文化中心呈献，陈建彬、李佩芬与皓皓主持，多名本地艺人演唱经典方言和华语流行歌曲，节目包括互动问答题和搞笑短剧。

网址：facebook.com/singaporechineseculturalcentre

作品创作交流会2024——民歌风随想

（19时30分，19日，滨海湾艺术中心音乐室，门票：30元）

新加坡作曲家协会呈献，演奏曲目包括《迎花村风光好》《奔马》《乡愁》。

电话：90290417（询问）

闽剧

（19时45分，19日至29日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

双明凤闽剧剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【讲座】

中国大富豪的历史故事——《史记·货殖列传》解析

（14时—17时，19日，新加坡醉花林俱乐部，二楼C宴会厅，庆利路190号，免费）

新加坡易经研究会主办，易学专家王志轩博士主讲，特邀嘉宾包括Quantum Academy创办人黄若瑟博士、高净值区域董事陈明利博士、易经研究会会长沈树圭、新加坡易经研究会荣誉会长张兼嘉。

网址：docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUKUrpez1pfD1UHXWvbGweQATkTcWt84EsomMV6K6LAgCs0g/viewform

导读户田久实著《阿德勒教你正向能量说话术》

（14时—16时，19日，武吉班让公共图书馆，成人及青少年区节目区，免费）

交流点读书会导读。

网址：go.gov.sg/interacting-bukitpanjang-online（Zoom报名）／go.gov.sg/interacting-bukitpanjang（现场报名）

【展览】

华彩2024：《校园名家书画：从钟四宾到林子平》特展

（10时—20时，至30日，新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

新加坡华族文化中心主办，展示本地学府所收藏的书画珍品，其中包括陈文希、刘抗、陈宗瑞、蔡逸溪与何和应。

网址：singaporen.sg/experience/ce/events/treasures-of-our-schools/

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时—19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，三楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg