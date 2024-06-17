【活动】

潮团实务交流协作平台6月18日（星期二）下午2时，在中国文化中心举办潮汕英歌舞表演会，欢迎公众前往观看。

岡州会馆为庆祝成立184周年，6月22日（星期六）傍晚7时在牛车水人民剧场演出粤剧折子戏《刁蛮公主：三步一拜》《演唱：佛前灯照状元红》等。票价10元至40元不等。电话：62239806／WhatsApp：87960130

新加坡李氏总会6月29日（星期六）下午2时30分，在会所举办李氏总会文化沙龙第11场讲座“我的声音艺术之路”，李荣德主讲。免费。报名链接：leeclan.singchen.com/register/create/47。电话：62967389

【课程】

海南陈氏公会6月22日（星期六）下午2时在会所开办“圣贤祝文吟颂”课程，学习《诗经•风雅颂》中”颂”的吟唱调，适用于春祭、秋祭及祭祖等祝文。陈垂良主讲。免费。WhatsApp：97835373（报名）



潮州八邑会馆6月22日（星期六）下午2时在会馆开办“捏塑基础体验班”，制作粘土胸针和冰箱贴。曾平阶指导。会员收费25元，非会员30元。报名链接：forms.gle/qJf1aqAYHtorYKXM7。电话：67382691／WhatsApp:96537718



南洋孔教会孔子大学堂7月4日起，每个星期四晚上7时30分至9时，开办“唐诗之旅（第二季）——盛唐诗人”线上线下课程。邹璐主讲。学费60元（共四讲）。报名链接：reurl.cc/qreYjp。电话：63385110



海陆丰会馆7月14日和28日在会馆开办风水学习班。会员及家属可免费参加，非会员学费220元。报名费10元。电话：90276381