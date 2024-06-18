【演出】

英语脱口秀“Happy Ever Laughter”（★新活动）

（星期一至六：20时（22日增演15时），20日至28日，首都剧院（Capitol Theatre），门票：65－165元）

梦剧院（Dream Academy）呈献，12名本地和马来西亚喜剧演员在舞台上各秀才艺，点你的笑穴。

网址：www.sistic.com.sg/events/laughter0624

【讲座】

中国大富豪的历史故事——《史记·货殖列传》解析

（14时—17时，19日，新加坡醉花林俱乐部，二楼C宴会厅，庆利路190号，免费）

新加坡易经研究会主办，易学专家王志轩博士主讲，特邀嘉宾包括Quantum Academy创办人黄若瑟博士、高净值区域董事陈明利博士、新加坡易经研究会会长沈树圭、新加坡易经研究会荣誉会长张兼嘉。

网址：docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUKUrpez1pfD1UHXWvbGweQATkTcWt84EsomMV6K6LAgCs0g/viewform

【展览】

“南洋书画 中华情缘”

（11时－18时，最后一天，“澄心堂”画廊，百胜楼，二楼25号，免费）

展出谢伟东收藏的30幅清朝至民国历史名人书画，梳理中国先贤、书画名家与南洋的翰墨因缘。

电话：90564646

泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时－18时 （每月最后一个星期一闭馆），至7月28日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等产自中国各地精美罕见的瓷器。

网址：www.facebook.com/sgsccs

“Teko壶说八道”联展

（星期一至星期五：10时－19时／星期六：11时－18时，至22日，谁先觉画廊（iPreciation），旅店置业大厦一楼，卡斯加登路（Cuscaden Rd），免费）

展出本地八名当代艺术家总共80件陶艺创作。

网址：facebook.com/iPRECIATION

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时－19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，三楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时—17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4－9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year