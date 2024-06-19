【演出】

周5音乐站：我的老爸是英雄

（20时，21日，新加坡华族文化中心，1楼和美广场／“新加坡华族文化中心”脸书，免费）

新加坡华族文化中心主办，演出艺人包括田铭耀、子惠、郑凯介、郑洁伶和卞通。

网址：facebook.com/singaporechineseculturalcentre/

贝塞姆巴耶夫钢琴独奏会

（20时，21日，维多利亚音乐厅，门票：58、78、98、128元）

贝塞姆巴耶夫演奏舒伯特的晚期四首幻想曲（D935）、肖邦作品25号（Op. 25）的12首夜曲，以及德彪西的《映像》第二册。

购票网址：shorturl.at/wXxme

【讲座】

了解持久授权书和遗嘱

（9时30分－12时30分，21日，福鼎遗嘱公司（Fortiswills），The Central第一栋办公大楼，23楼92号，余东璇街8号，收费：15元6角（50岁及以上新加坡公民或永久居民））

生命同行坊和福鼎遗嘱公司联办，了解持久授权书和遗嘱之间的区别、制定持久授权书和遗嘱的好处，以及如何制定持久授权书和遗嘱。

电话：62390936；报名网址：forms.gle/D1HJ1wfrLnMB5oaN7

【展览】

第三届海南艺术展2024：海南襟怀·艺心一意

（11时－19时，21日至29日，若轩艺术展示空间，Hor Kew Business Centre，1楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd），免费）

若轩艺术展示空间和棕榈岛俱乐部联办，展出76位不同世代的海南艺术家作品。

网址：facebook.com/Theartspacebynw

Small Muji展览：享受每日生活好物

（10时—22时，至25日，无印良品（MUJI），狮城大厦1楼，免费）

展出微缩模型摄影师田中达也（Tatsuya Tanaka）16幅常展作品，加入三幅他以新加坡为灵感的创作，呈现滨海湾金沙、鱼尾狮公园和滨海湾花园一带地标景观，以及货运港口。

网址：www.facebook.com/muji.sg

《好好做人·家里做起》巡回展

（10时—21时，至30日，淡滨尼区域图书馆，免费）

华族文化中心首次与印度文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长偕同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时－19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

购票网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html

新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

【其他】

汤申—东海岸线第四阶段——预览新地铁站

（12时－21时，21日，汤申—东海岸线第四阶段（七个新地铁站），免费）

每个新地铁站都会举行一系列活动让公众参与。公众如果想搭乘地铁前往预览七个新地铁站，可从汤东线的滨海湾花园站搭乘免费接驳列车到丹戎禺站，再从丹戎禺站来回参观七个新地铁站。接驳列车约八分钟一趟。

网址：www.facebook.com/WeKeepYourWorldMoving

