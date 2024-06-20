【演出】

贝塞姆巴耶夫钢琴独奏会

（20时，21日，维多利亚音乐厅，门票：58、78、98、128元）

贝塞姆巴耶夫演奏舒伯特的晚期四首幻想曲（D935）、肖邦作品25号（Op. 25）的12首夜曲，以及德布西的《映像》第二册。

网址：shorturl.at/wXxme（购票）



英语剧“红楼梦”

（15时（22日增场20时），22日至23日，国家图书馆大厦三楼，戏剧中心，门票：38元）

十指帮呈献。

网址：sg.bookmyshow.com/events/TFPDOTRC（购票）



捏塑基础体验班

（14时－17时，22日，潮州八邑会馆，马里士他路563A，收费：25元（会员）、30元（非会员））

潮州八邑会馆主办，一起学捏塑（粘土），在愉快的气氛中学习，培养观察力、想象力以及提高审美情趣。

网址：forms.gle/qJf1aqAYHtorYKXM7（报名）



导读陈帅著《拯救马尼尔岛》和《篮球小子》

（14时30分－16时，22日，国家图书馆大厦，14楼Gnosis Room，免费）

新页读书会导读。

网址：go.gov.sg/insightful-pages（报名）



中华书法对新马水彩发展的影响

（15时－17时，22日，新加坡华族文化中心，六楼演奏室／Zoom，免费）

新加坡华族文化中心和华裔馆与新加坡亚洲研究学会联办，臧卓敏副教授主持，黄运南副教授主讲。

网址：sccc-lectureseries-22jun24.peatix.com（报名）



导读《两极哲理》

（18时－19时30分，22日，芽笼东公共图书馆，一楼活动室，免费）

汉文化读书会主办，作者王瑞贤分享这套本土思想究竟是如何酝酿出来的，对现今社会有怎样的意义以及与我们的生活又有什么关系。

网址：bit.ly/4bbf5WY（报名）



导读《可以原谅，不可遗忘的历史》

（19时30分－21时30分（19时登记），22日，新智文教读书会会所，沈氏道中心，二楼05号，沈氏道540号。免费）

新智文教读书会主办，怡和轩俱乐部董事及《怡和世纪》杂志主编林少彬主讲。

报名：96263208（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

第三届海南艺术展2024：海南襟怀·艺心一意

（11时－19时，21日至29日，若轩艺术展示空间，Hor Kew Business Centre，1楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd），免费）

若轩艺术展示空间和棕榈岛俱乐部联办，展出76位不同世代的海南艺术家作品。

网址：facebook.com/Theartspacebynw



奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时－19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），1楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson



雕像藏品展

（11时－20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx

