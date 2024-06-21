【演出】

粤剧雕龙

（14时30分，23日，新加坡华族文化中心，9楼表演厅，门票：10元、20元、30元、50元）

敦煌剧坊和牛车水民众俱乐部粤剧团联合呈献，演出剧目包括《无情宝剑有情天》《清宫夜语》《白龙关上卷》等。

网址：ctcopera.com；电话：63234862（购票）

【讲座】

贝塞姆巴耶夫钢琴独奏会

（20时，21日，维多利亚音乐厅，门票：58元、78元、98元、128元）

贝塞姆巴耶夫演奏舒伯特的晚期四首幻想曲（D935）、肖邦作品25号（Op. 25）的12首夜曲，以及德布西的《映像》第二册。

网址：shorturl.at/wXxme（购票）

《瞬间东南亚》系列摄影作品分享会

（11时30分，23日，新加坡影艺研究会3楼，芽笼76B罗弄27巷，免费）

新加坡影艺研究会、新加坡华族戏曲协会，以及玲子传媒出版社联办，新加坡华族戏曲协会会长卞会宾主讲。

电话：97506666（WhatsApp询问）

谈谈“热气上火”的是与非

（14时—15时，23日，居士林，7楼观音礼堂，免费）

佛教居士林中医义诊所主办，艾军教授主讲。

网址：forms.office.com/r/8UmX0YVe6p（报名）

儿童故事会《他们是不会说的》

（14时—15时30分，23日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）

友谊书斋和行知文教中心联办，作者邓禄星老师主讲，爷爷和孙子之间究竟隐藏着什么秘密？他们为何守口如瓶？

网址：mahayuyi-240623.eventbrite.sg（报名）

青年书缘导读会

（14时—16时，23日，Zoom，免费）

欢迎17至25岁喜欢阅读中文书的爱书者一起横跨不同领域进行深入阅读。

网址：go.gov.sg/nlb-clyouthrc-evb（报名）

【展览】

黄运南个展“水彩故事

（9时—17时30分（星期日休息），至25日，南大华裔馆，南洋道46号，免费）

展出26幅近作，包括建筑、街景、人物和花卉静物。

网址：facebook.com/chc.ntu

符诗云摄影个展——走过的岁月（Time and Tide）

（星期二至星期六：12时—19时，星期日：12时—16时，22日至7月28日，Chapel Gallery，Objectifs，密驼路155号，免费）

展出新加坡文化奖得主符诗云超过80张照片，均是他罕有公开的摄影作品，记录了1960年代到1990年代的新加坡。

网址：objectifs.com.sg/chapel-gallery

“水墨交响”布少华个展

（10时30分—19时30分，至30日，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），2楼18号，免费）

网址：www.facebook.com/zallbookstore

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，3楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

