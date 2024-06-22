【演出】

“穿乐时空”音乐会

（19时30分，22日，新加坡大会堂，门票：17元）

新大华乐团呈献，王翔乐执棒。

网址：bit.ly/4cw1niM（购票）

【讲座】

新加坡潮剧：从街戏、庙会到国际舞台

（11时，22日，醉花林俱乐部，二楼礼堂B，庆利路190号，免费）

新加坡潮籍博士会、醉花林俱乐部及新中友好协会联办，蔡曙鹏博士主讲。

网址：surl.li/uqwve；电话：62530111（报名）

《易传·系辞》说了些什么（二）

（20时—22时，24日，新加坡宗乡会馆联合总会礼堂，大巴窑2巷，收费：15元）

海南会馆文教部主办，张从兴主讲，简单介绍《系辞》的内容。

电话：85181793／85187659（报名）

【展览】

新中马画家联展

（周一至周六：11时—18时，至7月10日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出新中马三国四名优秀画家朱红、绕维伦、王大帮、傅希林的20幅佳作。

电话：98525120



Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、星期三至六：10时—18时30分／星期二：10时30分—15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart



滨海湾花园儿童节

（10时—21时，最后一天，滨海湾花园，擎天树丛（Supertree Grove），免费）

活动以即将上映的迪士尼皮克斯电影《脑筋急转弯2》（Inside Out 2）为主题，游客可通过各种取自电影元素的互动活动，体验一场奇妙之旅。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/childrensfestival



“Teko壶说八道”联展

（11时—18时，最后一天，谁先觉画廊（iPreciation），旅店置业大厦一楼，卡斯加登路（Cuscaden Rd），免费）

展出本地八名当代艺术家总共80件陶艺创作。

网址：facebook.com/iPRECIATION



《鼓声隆隆迎端午》端午节巡回展

（10时—21时，至29日，勿洛社区图书馆，免费）

晚晴园—孙中山南洋纪念馆主办，通过巡回展览来了解更多关于这个节日的信息。

网址：sysnmh.org.sg/ch



“人之初”郭捷忻水墨小展

（11时—19时，至30日，Studio Miu Art，先得坊（The Centrepoint），三楼35号，免费）

展出六件作品，包括最初的人物肖像及日本原宿的Cosplayers（角色扮演者）人物画。

网址：www.facebook.com/siawtao



塔游记1915：由上海到旧金山

（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，6岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey

