【演出】
“穿乐时空”音乐会
（19时30分，22日，新加坡大会堂，门票：17元）
新大华乐团呈献，王翔乐执棒。
网址：bit.ly/4cw1niM（购票）
【讲座】
新加坡潮剧：从街戏、庙会到国际舞台
（11时，22日，醉花林俱乐部，二楼礼堂B，庆利路190号，免费）
新加坡潮籍博士会、醉花林俱乐部及新中友好协会联办，蔡曙鹏博士主讲。
网址：surl.li/uqwve；电话：62530111（报名）
《易传·系辞》说了些什么（二）
（20时—22时，24日，新加坡宗乡会馆联合总会礼堂，大巴窑2巷，收费：15元）
海南会馆文教部主办，张从兴主讲，简单介绍《系辞》的内容。
电话：85181793／85187659（报名）
【展览】
新中马画家联展
（周一至周六：11时—18时，至7月10日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）
宣和文物主办，展出新中马三国四名优秀画家朱红、绕维伦、王大帮、傅希林的20幅佳作。
电话：98525120
Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms
（星期一、星期三至六：10时—18时30分／星期二：10时30分—15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）
展出东南亚迷人的风景和文化遗产。
网址：www.facebook.com/eagleseyeart
滨海湾花园儿童节
（10时—21时，最后一天，滨海湾花园，擎天树丛（Supertree Grove），免费）
活动以即将上映的迪士尼皮克斯电影《脑筋急转弯2》（Inside Out 2）为主题，游客可通过各种取自电影元素的互动活动，体验一场奇妙之旅。
网址：www.gardensbythebay.com.sg/childrensfestival
“Teko壶说八道”联展
（11时—18时，最后一天，谁先觉画廊（iPreciation），旅店置业大厦一楼，卡斯加登路（Cuscaden Rd），免费）
展出本地八名当代艺术家总共80件陶艺创作。
网址：facebook.com/iPRECIATION
《鼓声隆隆迎端午》端午节巡回展
（10时—21时，至29日，勿洛社区图书馆，免费）
晚晴园—孙中山南洋纪念馆主办，通过巡回展览来了解更多关于这个节日的信息。
网址：sysnmh.org.sg/ch
“人之初”郭捷忻水墨小展
（11时—19时，至30日，Studio Miu Art，先得坊（The Centrepoint），三楼35号，免费）
展出六件作品，包括最初的人物肖像及日本原宿的Cosplayers（角色扮演者）人物画。
网址：www.facebook.com/siawtao
塔游记1915：由上海到旧金山
（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，6岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）
展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。