【演出】

英语剧《谁害怕吴尔芙？》

（14时30分、19时30分，最后一天，KC艺术中心，慕宝路（Merbau Rd），门票：55、65、75元）

本地彭魔剧团呈献，以作家和女性主义者吴尔芙为题，探索社会、现实与幻象、家庭与婚姻关系。

网址：pangdemonium.com（购票）

【展览】

Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、三至六：10时—18时30分／星期二：10时30分－15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart

新中马画家联展

（星期一至星期六：11时－18时，至7月10日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出新中马三国四位优秀画家朱宏、绕维伦、王大邦、傅希林的20幅佳作。

电话：98525120

李巡兴刘奕村夫妻联展“墨彩交融·携手同进”

（11时－18时，最后一天，品宣阁，百胜楼，四楼11号，免费）

展出30几件水墨、篆刻和30几件水彩画。

网址：facebook.com/pinxuange

灯光艺术展“照亮新加坡”

（19时30分－23时，最后一天，滨海湾、风华南岸、美年广场及丹戎巴葛一带，免费）

展出25名艺术家的17件作品，通过各种循环物品组建成的灯光艺术装置，启发访客为支持环境保护做出贡献。

网址：www.ilightsingapore.gov.sg

“水墨交响”布少华个展

（10时30分－19时30分，至30日，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

网址：www.facebook.com/zallbookstore

欢喜人间弥勒画展

（9时－17时（星期一休息），至7月16日，新加坡佛光山，榜鹅坊，免费）

新加坡佛光山与国际佛光会新加坡协会联办，展出30幅中国当代水墨人物画家张智栋创作的弥勒画像。

网址：www.fgs.sg；电话：64110590（查询）

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时－19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

锺四宾：层层叠加

（10时－19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室、国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析锺四宾20世纪50年代至80年代超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时—20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，二楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民前来的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，产生了独特面貌。共分五个展区，让访客了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/

