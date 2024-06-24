【演出】

英语脱口秀“Happy Ever Laughter”

（星期一至六：20时，至28日，首都剧院（Capitol Theatre），门票：65元—165元）

梦剧院（Dream Academy）呈献，12名本地和马来西亚喜剧演员在舞台上各秀才艺，点你的笑穴。

网址：www.sistic.com.sg/events/laughter0624

闽剧

（19时45分，至29日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

双明凤闽剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/ LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【展览】

Small Muji展览：享受每日生活好物

（10时—22时，至25日，无印良品（MUJI），狮城大厦一楼，免费）

展出微缩模型摄影师田中达也（Tatsuya Tanaka）16幅常展作品，加入三幅他以新加坡为灵感的创作，呈现滨海湾金沙、鱼尾狮公园和滨海湾花园一带地标景观，以及货运港口。

网址：www.facebook.com/muji.sg



青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，至26日，榜鹅区域图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb



《好好做人·家里做起》巡回展

（10时—21时，至30日，淡滨尼区域图书馆，免费）

华族文化中心首次与印族文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长偕同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/



“人之初”郭捷忻水墨小展

（11时—19时，至30日，Studio Miu Art，先得坊（The Centrepoint），三楼35号，免费）

展出六件作品，包括最初的人物肖像及日本原宿的Cosplayers（角色扮演者）人物画。

网址：www.facebook.com/siawtao



奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson



赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时—18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/



雕像藏品展

（11时—20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx

