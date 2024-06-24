【活动】

新加坡书法家协会7月27日（星期六）至7月31日（星期三）上午11时至下午5时，在书法中心李光前堂举办“第36届黄金岁月书法展”。入场免费，欢迎公众前来参观。电话：63377753



东陵琼崖同乡会7月27日（星期六）傍晚6时45分，在大巴窑战备军协俱乐部欢喜楼举行成立65周年纪念晚宴及奖励金颁奖典礼。敬请会员踴跃参加，7月14日报名截止。电话：64660008



江夏平心阁与江夏公所7月31日和8月1日举行武成王圣诞庆典和晚宴。欢迎会员踊跃报名参加筹备工作并出席庆典。报名电话：67445848／97367438

【课程】

潮州八邑会馆6月29日（星期六）下午2时30分至4时，在会馆开办“麻糍制作班”，让人们享受亲手制作麻糍的乐趣。会员收费25元，非会员30元。报名链接：forms.gle/t8dp3rbRRhURyriV6。电话：67382691／WhatsApp：96537718



新加坡摄影学会6月30日（星期天）开办中文摄影后期修图培训班，50岁以上人士可获得津贴。欢迎对摄影有兴趣者拨电询问：63343361



海陆丰会馆7月14日和28日在会馆开办风水学习班。会员及家属可免费参加，非会员学费220元。报名费10元。电话：90276381