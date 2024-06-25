【展览】

“九一圆梦”画展

（星期三至五：10时－17时，至28日，珍爱活跃乐龄中心（榜鹅翡翠），榜鹅大道第264A座组屋底层，免费）

展出陆裕德的45幅作品，包括求学时在南洋美专创作的作品，以及近年来的静物、写生等画作。

网址：www.facebook.com/preciousactiveageing

《火影忍者》纪念展

（11时－18时，至30日，新加坡环球影城，Soundstage 28，门票：成人83元，儿童62元）

Group IME主办，联同圣淘沙名胜世界以及娱乐和设计公司SL Experiences呈献。纪念展设置大量的故事展板，从鸣人在木叶村的试炼与成长，到和五大天王、三大幻神的对战，再到与父母、九尾、木叶村忍者前辈们过去的纠葛。

网址：www.rwsentosa.com/zh-cn/events/universal-studios-singapore-naruto-the-gallery

泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时－18时 （每月最后一个星期一闭馆），至7月28日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地，精美罕见的越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：www.facebook.com/sgsccs

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时－21时（星期五至星期天22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童/乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时－19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

锺四宾：层层叠加

（10时－19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室、国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析锺四宾20世纪50年代至80年代的超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时－19时，至12月1日，国家美术馆，三楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

塔游记1915：由上海到旧金山

（10时－19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元；六岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey

新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

