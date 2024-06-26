【演出】

“迁动人心”筹款音乐会

（20时（29日增演13时30分），28日至29日，聚友爱（Kampung Kampus），罗弄真查鲁（Lorong Chencharu）91号，门票：28元—68元）

新报业媒体有限公司属下的电台96.3好FM的DJ们、文慧茹，以及其他的本地歌手一起携手演出。

网址：buff.ly/4aLnL6e（购票）

双舞作专场“Elusive”

（星期五和星期六：20时30分／星期天：19时30分，28日至30日，滨海艺术中心户外剧场，门票：40元）

人·舞团呈献，将看似对立的两部作品结合在一起，共同思考难以捉摸的人性。

网址：the-dancecompany.com/8-contact-2024（购票）

【展览】

“玫瑰之恋”花卉展

（9时—21时，至30日，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元）

第二次和土耳其驻新加坡大使馆合作，展出近70个品种的1万6000棵玫瑰，引领访客身临其境，感受土耳其火热艳丽的夏日风情，以及丰富多层的历史文化底蕴。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/rose-romance-2024.html

Goddess: Brave. Bold. Beautiful.

（10时—19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示好莱坞、香港、宝莱坞，以及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至星期天：10时—17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4元—9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时—20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，2楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民到这里的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，产生独特的面貌。共分五个展区，让访客一步步了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/

【其他】

第五届海洋节“导正未来”

（10时—17时，至7月19日，圣淘沙名胜世界，S.E.A.海洋馆，门票：成人50元，孩童36元）

展出本地摄影师卓兴杰的摄影作品，他受海洋馆委托，特别在新加坡水域进行拍摄，让访客一睹在本区域海洋出没的稀有生物，如海蛞蝓和虾虎鱼等。其他活动包括有趣的海洋环保任务游戏，以及三场讲座，邀请专家分享有关保育海洋生物的知识。

网址：www.rwsentosa.com/en/promotions/attractions/sea-aquarium-ocean-fest