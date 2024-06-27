【演出】

绿荫乐鸣（Music Oasis）

(18时，29日，植物园，邵氏基金音乐台（Shaw Foundation Symphony Stage），免费）

新加坡华乐团呈献，乐团副指挥倪恩辉执棒。

网址：www.facebook.com/singapore.chinese.orchestra

【讲座】

聆听两岸音调：对谈新马华文学

（9时30分－12时，29日，国家图书馆大厦，16楼观景阁（The Pod），免费）

雨书房主办，南大国立教育学院亚洲语言文化学部副主任陈志锐教授和马来西亚《南洋商报》总主笔张景云主讲。

报名网址：forms.gle/RjgVsiHSYpFbTEPq7；电话：98589965（短信报名附上姓名和电话）

笔墨可抒情：十一世纪中国山水画的新变

（14时－15时30分，29日，国家图书馆大厦，16楼观景阁（The Pod），免费）

南大孔子学院主办，唐冬莅博士主讲，以“诗画关系”为切入点，结合文学思潮、文化环境，展示十一世纪中国古典山水画在视觉风格及审美品质上发生的新变。

报名网址：bit.ly/3Its36O?r=qr

街道的大写历史和小写记忆

（14时－16时，29日，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，1号节目室，免费）

教育工作者林洁曦主持，作家吴伟才和南大国立教育学院亚洲语言文化学部副主任陈志锐教授主讲，聊聊街道的大写历史和小写记忆，一起拼凑出一幅完整的新加坡街道图。

报名网址：go.gov.sg/sgalcove-chinese-1

导读徐耀权自传体作品《心》

（14时30分－16时30分，29日，港湾图书馆，怡丰城（VivoCity）3楼，节目区2，免费）

新阅读书会和趁早读书会联办，徐耀权分享“三分之一人生”的主题分享，并且分享他本人的自传体作品《心》。

报名网址：bit.ly/3xsxIIi

【展览】

二战故事：国家英雄录

（11时－19时，29日至7月7日，新加坡华族文化中心，1楼和美广场，免费）

大唐文化传播主办，目的是向新加坡的战争英雄致敬，纪念他们在艰苦的反侵略战争中的无畏气概，铭记他们用血肉筑起的不朽功勋。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/war-stories-echoes-of-courage-and-strength/

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（星期一至六：9时－17时，至7月13日，市建局中心1楼（The URA Centre），免费）

社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

【其他】

麻糍制作班

（14时30分－16时，29日，新加坡潮州八邑会馆 ，马里士他路563A，收费：会员25元、非会员30元）

潮州八邑会馆与阿嫲传承联办，体验亲手制作传统美味麻糍的乐趣。

报名网址：forms.gle/emLnirpJnsuA1MQSA；电话：67382691