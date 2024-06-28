【演出】

舞台喜剧《飞越老人院》（粤语，附中英文字幕）

（19时30分（29日增演14时30分），28日至29日，新加坡中国文化中心，4楼剧场，奎因街217号，门票：15元、25元）

香港非营利组织Arts’ Options主办，一群香港金龄人士主演。讲述有钱有势的李老板，曾经叱咤商场，在家呼风唤雨，老来入住老人院，却从未有访客。李老板遇上各式院友，有被儿媳嫌弃，有与妻儿分离。心有不甘的院友决定逃走，誓要“飞越老人院”。

网址：bit.ly/3XAJ3AC（购票）

【讲座】

笔墨可抒情：十一世纪中国山水画的新变

（14时—15时30分，29日，国家图书馆大厦，16楼观景阁（The Pod），免费）

南大孔子学院主办，唐冬莅博士主讲，以“诗画关系”为切入点，结合文学思潮、文化环境，展示11世纪中国古典山水画在视觉风格及审美品质上发生的新变。

网址：bit.ly/3Its36O?r=qr（报名）

我的声音艺术之路

（14时30分—16时30分，29日，李氏总会，3楼多功能厅，惹兰勿刹363C号，免费）

李氏总会主办，李荣德主讲。

网址：leeclan.singchen.com/register/create/47；电话：62967389（报名）

每个人的英雄之旅：从《千面英雄》看文学阅读和个人成长

（14时—16时，29日，国家图书馆大厦，5楼Imagination Room，维多利亚街，免费）

腔调派读书会主办，司言词导读。

网址：tinyurl.com/qdpbkclub（报名）

街道的大写历史和小写记忆

（14时—16时，29日，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，1号节目室，免费）

教育工作者林洁曦主持，作家吴伟才和南大国立教育学院亚洲语言文化学部副主任陈志锐教授主讲，聊聊街道的大写历史和小写记忆，一起拼凑出一幅完整的新加坡街道图。

网址：go.gov.sg/sgalcove-chinese-1（报名）

导读徐耀权自传体作品《心》

（14时30分—16时30分，29日，港湾图书馆，怡丰城（VivoCity）3楼，节目区2，免费）

新阅读书会和趁早读书会联办，徐耀权分享“三分之一人生”的主题分享，并且分享他本人的自传体作品《心》。

网址：bit.ly/3xsxIIi（报名）

【展览】

宝相映辉·热贡艺术唐卡精品展

（11时—17时30分（星期一休息），至7月2日，新加坡中国文化中心，2楼展厅，奎因街217号，免费）

展出两代中国工艺美术大师启加和罗藏旦巴父子在青藏高原艰苦条件下，数十年潜心创作的70余件精美艺术珍品。

网址：www.facebook.com/cccsingapore

二战故事：国家英雄录

（11时—19时，29日至7月7日，新加坡华族文化中心，1楼和美广场，免费）

大唐文化传播主办，目的是向新加坡本地的战争英雄致敬，纪念他们在艰苦卓绝的反侵略战争中的无畏气概，铭记他们用血肉筑起的不朽功勋。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/war-stories-echoes-of-courage-and-strength/

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（星期一至星期六：9时—17时，至7月13日，市建局中心1楼（The URA Centre），免费）

社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

【其他】

麻糍制作班

（14时30分—16时，29日，新加坡潮州八邑会馆 ，马里士他路563A，收费：会员25元、非会员30元）

潮州八邑会馆与阿嫲传承（Ah Mah's Legacy）联办，体验亲手制作传统美味麻糍的乐趣。

网址：forms.gle/emLnirpJnsuA1MQSA（报名）；电话：67382691