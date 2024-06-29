【演出】

潮剧

（19时45分，30日至7月3日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

新怡梨兴潮剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/ LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【讲座】

每个人的英雄之旅：从《千面英雄》看文学阅读和个人成长

（14时—16时，29日，国家图书馆大厦，5楼Imagination Room，维多利亚街，免费）

腔调派读书会主办，司言词导读。

网址：tinyurl.com/qdpbkclub（报名）

我的声音艺术之路

（14时30分—16时30分，29日，李氏总会，3楼多功能厅，惹兰勿刹363C号，免费）

李氏总会主办，李荣德主讲。

网址：leeclan.singchen.com/register/create/47；电话：62967389（报名）

导读徐耀权自传体作品《心》

（14时30分—16时30分，29日，港湾图书馆，怡丰城（VivoCity）3楼，节目区2，免费）

新阅读书会和趁早读书会联办，徐耀权分享“三分之一人生”的主题分享，并且分享他本人的自传体作品《心》。

网址：bit.ly/3xsxIIi（报名）

《狮城密码三部曲》新书发布会

（14时30分—16时30分，30日，国家图书馆大厦，16楼观景阁（The POD），维多利亚街，免费）

玲子传媒主办，作者乔舟人（周通泉博士）主讲。

网址：cutt.ly/qiaozhouren（报名）

虎威：带你聆听狮城建筑圆舞曲

（14时30分—17时，30日，善济慈善中心，4楼多功能厅，芽笼路208号，免费）

善济医社、善济慈善中心及狮城读者分享会联办，虎威主讲。

网址：jinshuju.net/f/OAixIL；电话：81200131／98665766（报名）

导读叶霜著《红色年华》

（15时—17时，30日，唐城图书馆节目区，唐城坊4楼，免费）

随笔南洋读书会导读。

网址：go.gov.sg/sgwritings2（报名）

《我给新加坡写了一本马来西亚》 番外篇

（16时—17时30分，30日，草根书室，武吉巴梳路25号，免费）

叶孝忠分享他沒有写进书里的私藏。

网址：bit.ly/4c5m98W（报名）

【展览】

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，7月1日至31日，宏茂桥公共图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（星期一至星期六：9时—17时，至7月13日，市建局中心1楼（The URA Centre），免费）

社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

袱纱（Fukusa）特展

（10时—19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及6岁以下儿童免费）

通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国大陆、日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions