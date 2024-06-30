【演出】

《今夜相逢3》音乐会（★新活动）

（19时30分，7月2日，滨海艺术中心音乐室（Esplanade Recital Studio），门票：30元）

城市合唱团呈献钢琴独奏、钢琴三重奏、陶笛等器乐曲以及合唱作品。

电话：96163187（购票）

【讲座】

《狮城密码三部曲》新书发布会

（14时30分－16时30分，30日，国家图书馆大厦，16楼观景阁（The POD），维多利亚街，免费）

玲子传媒主办，作者乔舟人（周通泉博士）主讲

网址：cutt.ly/qiaozhouren（报名）

虎威：带你聆听狮城建筑圆舞曲

（14时30分－17时，30日，善济慈善中心，四楼多功能厅，芽笼路208号，免费）

善济医社、善济慈善中心及狮城读者分享会联办，虎威主讲。

网址：jinshuju.net/f/OAixIL；电话：81200131／98665766（报名）

《易传·系辞》说了些什么（三）

（20时－22时，7月1日，新加坡宗乡会馆联合总会，二楼讲堂，大巴窑2巷，收费：15元）

海南会馆文教部主办，张从兴主讲，简单介绍《系辞》的内容。

电话：85181793／85187659（报名）

【展览】

“摄影之益”摄影展

（13时－18时，至7月7日，实利基艺术中心，一楼Prinsep Gallery，实利基路30号，免费）

新加坡摄影学会和公共交通理事会举办，展出12名学会摄影师拍摄的71张照片，希望通过展示公共机构、公交运营者和通勤者为我国打造更包容的公共交通所做出的努力，能够启发公众，鼓励他们成为更具关怀心的通勤者。

网址：www.facebook.com/pages/Photographic-Society-of-Singapore/130029453718211

袱纱（fukusa）特展

（10时－19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及六岁以下儿童免费）

通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

“玫瑰之恋”花卉展

（9时－21时，最后一天，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元）

第二次和土耳其驻新加坡大使馆合作，展出近70个品种的1万6000棵玫瑰，引领访客身临其境，感受土耳其火热艳丽的夏日风情，以及丰富多层的历史文化底蕴。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/rose-romance-2024.html

华彩2024：《校园名家书画：从锺四宾到林子平》特展

（10时－20时，最后一天，新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

新加坡华族文化中心主办，展示本地学府收藏的书画珍品，其中包括陈文希、刘抗、陈宗瑞、蔡逸溪与何和应等。

网址：singaporen.sg/experience/ce/events/treasures-of-our-schools/

“水墨交响”布少华个展

（10时30分－19时30分，最后一天，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

网址：www.facebook.com/zallbookstore