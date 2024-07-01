【演出】

欢喜来唱歌

（15时—17时，7月3日，“新加坡华族文化中心”脸书，免费）

新加坡华族文化中心呈献，陈建彬、李佩芬与皓皓主持，多名本地艺人演唱经典方言和华语流行歌曲，节目包括互动问答题和搞笑短剧。

网址：facebook.com/singaporechineseculturalcentre

【讲座】

脾胃与健康，养好脾胃不生病

（11时30分—12时30分，3日，同济医院，3楼会议室，振瑞路50号（Chin Swee Rd），免费）

辽宁中医药大学教授吴兆莉主讲，了解如何通过调理脾胃来维护身体健康，预防疾病。

网址：www.facebook.com/profile.php?id=100069908305424

【展览】

新中马画家联展

（星期一至星期六：11时—18时，至7月10日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出新中马三国四名优秀画家朱宏、绕维伦、王大邦、傅希林的20幅佳作。

电话：98525120

符诗云摄影个展——走过的岁月（Time and Tide）

（星期二至星期六：12时—19时，星期天：12时—16时，6月22日至7月28日，Chapel Gallery，Objectifs，密驼路155号，免费）

展出新加坡文化奖得主符诗云超过80张照片，均是他罕有公开的摄影作品，记录1960年代至1990年代的新加坡。

网址：objectifs.com.sg/chapel-gallery

Goddess: Brave. Bold. Beautiful.

（10时—19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示好莱坞、香港、宝莱坞，以及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至星期天：10时—17时，至9月8日，新加坡科学中心，A展厅，门票：4元至9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），1楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

雕像藏品展

（11时—20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）3楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx